LG wil nu eindelijk transparante OLED TV's gaan produceren

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf LG Display heeft recentelijk zijn winstoverleg met investeerders voor het Q2-kwartaal aangekondigd. Tijdens dit overleg onthulde de CFO van het bedrijf ook meer details over waar het bedrijf zich in de nabije toekomst op zal focussen en daarbij werd er onder andere gesproken over gaming en transparante displays.

Hoewel er maar vrij kort werd gesproken over het diversifiëren van het aanbod met transparante displays, is dit toch een belangrijke aankondiging gezien het feit dat LG eerder ook al meerdere keren deze interessante transparante OLED TV-technologie heeft vertoond.

De meest recente vertoning van de transparante technologie was tijdens CES 2023, waar LG de OLED T liet zien. Dat was echter meer een concept en dat toestel zal waarschijnlijk niet echt op de consumentenmarkt verschijnen. De OLED T is een tv-display met een volledig transparante modus en een "zwarte modus", waarbij er een zwart canvas achter het transparante scherm wordt geschoven, zodat je het apparaat ook als een normale tv kan gebruiken.

In Japan en China zijn er inmiddels al transparante schermen van LG verschenen als onderdeel van grote billboards en in metro's, waar het ervoor zorgt dat passagiers naar buiten kunnen kijken, maar ook informatie over hun reis kunnen zien via het OLED-display op het raam.

Deze technologie wordt dus al op sommige interessante manieren gebruikt, maar het idee dat we deze displays ook in onze huizen kunnen krijgen, deed ons altijd een beetje aan sciencefiction denken. LG kan dit binnenkort echter realiteit maken.

De LG Shelf is een van LG's concepten voor een transparante OLED voor in huis. (Image credit: LG)

Wat betekenen transparante OLED TV's?

We weten dat een tv met OLED-technologie pixels bevat die individueel verlicht kunnen worden en zichzelf ook uit kunnen schakelen. Dit zorgt ervoor dat je van perfecte zwartwaardes kan genieten op een OLED TV en ook dat je een betere beeldkwaliteit, snellere reactietijden en een verminderd energieverbruik krijgt.

Transparante OLED TV's werken op dezelfde manier, maar ze zijn gemaakt van (grotendeels) transparante onderdelen. Dit betekent dat wanneer je de technologie in de onderlaag wordt gedeactiveerd, de tv tot 85% transparant kan worden.

Het is niet lastig om te zien dat er dus veel potentie zit in het gebruik van transparante OLED-schermen. Elk raam of glazen oppervlak kan met deze technologie in een scherm worden veranderd, waarop je allerlei soorten informatie, advertenties of entertainment kan vertonen.

Dit kan dus ook in je huis werkelijkheid worden. Een raam zou kunnen veranderen in een tv (en een tv in een raam). Die grote rechthoek die nu ergens in je woonkamer hangt en er vrij opzichtig uit kan zien, kan dan gemakkelijk veranderen in een raam of simpelweg een minder opzichtige glazen rechthoek.

We hebben eerder dus al transparante schermen gezien in bepaalde omgevingen, zoals in transportsystemen, maar LG heeft duidelijk plannen om deze displays ook een plaats te geven in onze huizen.

Zo zagen we bijvoorbeeld tijdens CES 2022 ook al dat LG zijn transparante schermtechnologie op meerdere vreemde en interessante manieren vertoonde. Eén van de concepten die toen te zien was, was de OLED Shelf die bestond uit twee 55-inch transparante OLED-panelen die aan een plank aan de muur hingen.

Het bedrijf demonstreerde ook de 'Show Window', waarbij een transparant paneel werd gebruikt op een raam in een vergaderruimte, zodat je de buitenwereld nog steeds kon zien terwijl je tegelijkertijd ook video's kon bekijken en het scherm met een touchscreen kon bedienen.

De transparante OLED-technologie staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar we kijken ernaar uit om te zien hoe het de komende jaren zal ontwikkelen en hoe dit soort displays zullen vergelijken met de beste LG TV's.