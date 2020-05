De Razer Opus is Razer's eerste uitstapje naar een non-gaming koptelefoon met noise-cancelling. Hij presteert bovendien beter dan we gehoopt hadden. Ontwerp, geluidskwaliteit, batterijduur... hij heeft het allemaal. Onze enige echte klacht is het kleine formaat van de oorschelpen, maar dat kan voor sommigen zelfs een pluspunt zijn.

De Razer Opus is een vreemde vogel, Razer lijkt namelijk altijd te leven volgens het credo "voor gamers, door gamers", met een rijkdom aan game-muizen, toetsenborden en zelfs enkele van de beste laptops die we ooit hebben gebruikt.

De Opus hoort daarentegen thuis in geen enkele bestaande categorie: het is een koptelefoon met noise-cancelling die meer betekent voor je dagelijkse woon-werkverkeer dan een deathmatch in Halo 2.

Als je zijn functies bekijkt, dan is hij eigenlijk verrassend goedkoop met een richtprijs van 209,99 euro. Daarvoor krijg je een stijlvolle koptelefoon die omgevingsgeluid kan wegfilteren en veel kenmerken heeft waardoor ook niet-gamers aangetrokken zijn. Voor ons klonk de actieve noise-cancelling (ANC) zelfs vrij gelijkaardig aan die van de Sony WH-1000XM3, hoewel er hier wel enkele functies en wat comfort missen.

Dit gebrek aan comfort kan voor sommige gebruikers anders zijn. Als je iets grotere oren hebt, zullen de oorschelpen ze niet helemaal bedekken. Dit was niet zo'n groot probleem, maar het is iets om rekening mee te houden als je grotere oren hebt. En helaas kun je de oorschelpen niet vervangen door grotere exemplaren.

Op andere vlakken zit deze koptelefoon als gegoten. Toen we werden gebrieft over deze headset, was Razer wel heel trots over hoe het de klemkracht perfect had gekregen en na meerdere wandelingen kunnen we dit alleen maar bevestigen.

Qua poorten krijg je USB-C voor het laden en een 3.5mm-aansluiting, wat betekent dat je deze koptelefoon met alles kunt gebruiken. Speel je graag Animal Crossing met ANC aan? Dat kan.

De lay-out van de knoppen is net zo eenvoudig, met alleen een aan/uit-knop en een schakelaar voor ANC aan de linkerkant, de volumeknoppen en een knop voor je spraakassistent.

Esthetisch gezien is de koptelefoon veel strakker dan we hadden verwacht, met een volledig zwart ontwerp dat er geweldig uitziet. Er is een Razer-logo aan beide zijden van de hoofdband, maar dit is subtiel aangebracht en is minder bombastisch dan we gewend zijn. Je krijgt ook een stevige draagtas en alle kabels die je nodig hebt om volledig gebruik te maken van de headset.

Zelfs bij metrosporen werkt de actieve ruisonderdrukking perfect. Hij is niet goed genoeg om het geluid van een aankomende metro te filteren, maar wel goed genoeg om het geluid te onderdrukken zodat we van onze muziek konden blijven genieten.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de vier microfoons aan de buitenkant van de koptelefoon, die geluiden van buitenaf onderdrukken, zodat jij kunt focussen op je muziek.

Maar dat maakt natuurlijk niet uit als de koptelefoon niet goed klinkt. Gelukkig heeft Razer gewerkt aan een THX-certificering en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

We hebben in het verleden een heleboel Razer koptelefoons gebruikt, en geen daarvan klinkt zo goed uitgebalanceerd. Typisch als je naar muziek luistert op een van hun headsets, is de zware bas, wat logisch is als je bedenkt dat ze zijn afgestemd voor gaming.

Het maakt niet uit naar wat voor soort muziek we luisteren, de Razer Opus kan alles aan en brengt elke noot tot leven.

Er is ook een app die je kunt downloaden voor je iOS- of Android-smartphone waarmee je het geluidsbeeld van de koptelefoon kunt wijzigen, maar je kunt niet handmatig aan de geluidsinstellingen sleutelen. Je kan alleen maar kiezen tussen een aantal voorinstellingen. Er is ons wel verteld dat deze functionaliteit op een later tijdstip zou kunnen komen, maar een specifieke datum hebben we niet.

Het enige echte probleem hier is dat de Razer Opus minder luid is dan sommige andere koptelefoons. Maar, nogmaals, de concurrentie is vaak beduidend duurder.

Toch kan de Razer Opus uiteindelijk onze dagelijkse koptelefoon worden dankzij één functie: auto-pauze/auto-play. De mogelijkheid om de koptelefoon gewoon om onze nek te hangen zonder te muziek te moeten pauzeren, is zo'n geweldige functie en werkt erg goed.

Vervolgens is er de batterijduur, die alle lof van de wereld verdient. Razer beweert dat deze headset tot 25 uur batterijduur heeft, en hoewel we dat niet tot op de minuut konden meten, geloven we het helemaal. We hebben deze headset al ongeveer twee weken, gebruiken hem elke dag ongeveer een uurtje en hebben hem niet één keer hoeven opladen.

Dit is voor een groot deel te danken aan die auto-pauze functionaliteit die de koptelefoon ook volledig kan uitschakelen. Zelfs bij intensief gebruik zal je hem waarschijnlijk slechts een keer per week moeten opladen. Als we de Razer Opus nodig hebben, is hij er met genoeg batterij om ons onderweg gezelschap te houden.

Koop hem als...

je ANC wil voor weinig geld

Koptelefoons met actieve noise-cancelling zijn vaak erg duur, maar met zijn prijskaartje van 209,99 euro blijft de Razer Opus relatief betaalbaar.

kleine oren hebt

De oorschelpen van de Razer Opus zijn niet erg ruim. Als je echter vindt dat andere koptelefoons te groot voor je zijn, dan is dit het model voor jou.

je onderweg vaak films kijkt

Door de samenwerking met THX, klinken films en series geweldig door de Razer Opus. De audio is kristalhelder over de gehele lijn.

Koop hem niet als...

je een gamingheadset wilt

Razer is dan wel een gamingbedrijf, maar dit is geen gamingheadset. Je kan hem met een 3,5mm-kabel aansluiten op je pc of console, maar daarvoor is hij niet ontworpen.