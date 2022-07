Op het eerste zicht moet de Nothing Phone (1) het wat hebben van zijn opvallende ontwerp en het achterliggende verhaal. Het bedrijf lijkt echter veel te hebben geleerd uit zijn eerste product, en de hoeveelheid afwerking van de Phone (1) overstijgt onze verwachtingen. Unieke functies zoals zijn transparante achtergrond en verlichting komen goed samen met de functionaliteit, en dat op een manier die we niet zien bij de meeste andere smartphones.

Als je deze hands-on review van de Nothing Phone (1) leest, dan zal je waarschijnlijk in één van de twee volgende categorieën vallen: zij die nog nooit van Nothing hebben gehoord; en zij die de startup en het debuut van de smartphone al een tijdje met argusogen volgen om te zien of ze alle hype nu kunnen waarmaken.

Nothing is en blijft een mysterieus bedrijf, met de Phone (1) dat slechts het tweede fysieke product is dat ze in hun korte bestaan hebben uitgebracht. In 2021 zagen de Ear (1) volledig draadloze oortjes het levenslicht, en ze zetten meteen de toon voor het type product dat we van het bedrijf mogen verwachten, met een transparante esthetiek voor zowel de toestellen als het merk.

(Image credit: Future)

Voor de lancering van de Phone (1) liet Nothing CEO en mede-oprichter Carl Pei duidelijke weten dat het toestel gemaakt werd om wat speelsheid in de mobiele markt te brengen. Dit zorgde meteen voor de nodige opwinding bij tech-fans, wat een typisch trucje is van zijn werk bij OnePlus. Teasers van het ontwerp, de hardware en functies werden druppelsgewijs de wereld in gestuurd, om de nodige aandacht te trekken.

Dit zorgde er mee voor dat dit onbekende merk zonder voorgeschiedenis de nodige hype wist op te wekken rond de lancering van zijn eerste smartphone. Slaagt de Nothing Phone (1) erin deze hype waar te maken? Wij gingen er voor jou mee aan de slag.

Nothing Phone (1) prijs en beschikbaarheid

Nothing onthulde de Phone (1) op 12 juli, en de smartphone zal vanaf 21 juli beschikbaar zijn in Europa, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan, Hong Kong en Australië. Voor de lancering liet het bedrijf al weten dat de release in de Verenigde Staten nog zou volgen, maar zonder exacte datum.

De Nothing Phone (1) is beschikbaar in drie varianten met verschillende RAM en opslag. Voor 8GB RAM en 128GB opslag betaal je 469 euro. Voor 8GB RAM en 256GB opslag wordt dat 499 euro en 12GB RAM en 256GB opslag kost 549 euro.

Nothing Phone (1) ontwerp

Ook al hadden we dankzij de release van beelden van de smartphone voor de lancering reeds een goed beeld van hoe het toestel eruit ziet, toch voelt het anders zodra je het toestel in je handen krijgt.

Het algemene ontwerp van de Phone (1) doet je meteen denken aan de iPhone 12, met name de platte metalen behuizing, afgeronde hoeken, vlakke voor- en achterkant en dubbele camera's achteraan. Maak het wat groter, opvallender, en klaar. Hoeveel opvallender? Nu, de achterzijde van de smartphone is volledig transparant.

(Image credit: Future)

Smartphones met een transparante achterzijde zijn niets volledig nieuws. Doorgaans zijn de componenten achteraan slechts gedeeltelijk zichtbaar (zoals bij de HTC U12+) of volledig nep (zoals je kan zien bij de Xiaomi Mi 8 Explorer Edition). Nothing heeft de smartphone zo ontworpen dat de zichtbare onderdelen zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk zijn.

Als je de smartphone in je hand draait, dan zorgen de lagen van verschillende componenten, schroeven, kabels en meer onder het glas achteraan voor een interessante uitstraling die zeker meer de aandacht trekken dan de meeste huidige toestellen.

Zelfs met een volledig doorzichtige achterzijde van Gorilla Glass slaagt de Phone (1) er goed in om vingerafdrukken te weren. Mocht je toch vlekken opmerken, dan kan je deze makkelijk verwijderen. Als je toch voor een hoesje wilt gaan (dat ook hier transparant is), dan moet je wel verwachten dat je hier sneller vingerafdrukken en dergelijke op zal opmerken.

(Image credit: Future)

Bij de lancering is de Nothing Phone (1) beschikbaar in twee kleuren, zijnde zwart en wit. Het zwarte model heeft een meer sobere uitstraling, en het witte slaagt erin de verschillende accenten net iets meer naar boven te brengen.

Ondanks de rechte kanten zijn de hoek van het gerecycleerde aluminium frame subtiel afgerond om ervoor te zorgen dat de Phone (1) iets meer comfortabel in je hand ligt dan je zou verwachten. Bovendien is hij lichter dan je vermoedt. Met 193,5 gram ligt hij onder de 200 gram-grens waarboven het gewicht van het toestel je begint op te vallen.

De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterzijde van de behuizing. De volumeknoppen zitten links en zijn vrij groot, waardoor je ze makkelijk kan bereiken. De IP53-certificering houdt in dat je de Phone (1) tijdens een klein beetje regen kan gebruiken, en het zou ook stof moeten beletten van zich een weg te banen naar de binnenkant van de smartphone. We raden je wel af om deze in de gootsteen te laten vallen of in het zand op het strand te gooien.

Ook al zijn we het toestel nog steeds volop aan het testen, toch tonen zowel het glas als de metalen afwerking geen sporen van gebruik, op de bijhorende screenprotector en oplaadkabel na. Deze kwamen reeds een klein beetje geschaafd uit de doos. Dit kunnen we wijten aan de beperkte operationele capaciteiten van Nothing, waarbij een gebrekkige kwaliteitscontrole ervoor kan zorgen dat er wel eens iets door de mazen van het net kruipt. Het zou natuurlijk ook een kleine beschadiging kunnen zijn aan het pers-toestel waarmee wij aan de slag mochten.

Nothing Phone (1) glyphs

Ook al trekt de transparante achterzijde de nodige aandacht, het meest opvallende is wat Nothing 'glyphs' noemt. Dit is een reeks van 900 witte LED's die op de achterzijde van de smartphone geplaatst zijn om dienst te doen als notificatielicht op steroïden.

De LED's vormen lichtbalken die over de randen van elementen lopen waaronder de achterste cameramodule en spoel voor draadloos laden. Elke glyph kan afzonderlijk oplichten, en vormt zo een unieke functie die Nothing op meerdere creatieve manieren weet te benutten.

(Image credit: Future)

Als je een kijkje gaat nemen in de Glyph-interface bij de instellingen, dan kan je zelf kiezen waar de glyps op reageren, en wanneer ze oplichten. Ze zijn standaard gepaart met de ringtones en meldingen van Nothing, met verscheidene patronen die op vlak van helderheid en kracht goed gesynchroniseerd zijn met de audio.

Het nut van de glyps gaat verder dan ondersteuning van notificaties. Ze kunnen ook aangeven dat jouw toestel aan het opladen is, zowel via kabel als draadloos, tonen je wanneer de Google Assistant meeluistert of als verlichting dienen bij het maken van video's.

De optie om verschillende combinaties tussen glyphs en ringtones in te stellen in jouw adressenlijst is handig. We hopen echter wel dat er nog meer opties komen om de belichting in te stellen voor app-gerelateerde notificaties, in-game acties en de mogelijk om zelf glyph-patronen in te stellen voor jouw eigen ringtones.

Nothing Phone (1) display

Er was veel speculatie rond wat voor type paneel de Phone (1) zou krijgen. Nu hij er officieel is, kunnen we melden dat Nothing het toestel heeft voorzien van een 6,55 inch Full HD+ AMOLED-paneel met 120Hz beeldverversing, HDR10+ compatibiliteit en 10-bit kleurenondersteuning.

Het scherm is voorzien van een bezel, maar het slaagt er wel in om dit mooi af te werken door de rand overal even dik te maken, wat niet altijd even makkelijk is. De punch-hole selfiecamera bevindt zich in de linkerbovenhoek, en de optische in-display vingerafdrukscanner zit onderaan dicht tegen de onderste rand.

(Image credit: Future)

Ondanks de technische voordelen van een OLED-paneel is er voorlopig geen always-on-functionaliteit (Nothing heeft dit alvast niet bevestigd). Er blijft bij het uitschakelen van het scherm echter wel een kleine uitlijning zichtbaar van de vingerafdrukscanner. Je kan de smartphone wakker maken door hem op te pakken, maar je kan ook gewoon op de sensor drukken om er terug mee aan de slag te gaan.

De Full HD+-resolutie biedt een mooie, scherp beeld met opvallende kleuren, en simpele controls laten je de kleurtemperatuur en levendigheid zelf aanpassen. Je kan ook kiezen tussen een beeldverversing van 60Hz of 120Hz om, afhankelijk van het werk dat je uitvoert, wat batterij te besparen.

Nothing Phone (1) audio

Gezien het feit dat het eerste product van Nothing een paar draadloze earbuds was, zou het je dan ook niet mogen verbazen dat er geen hoofdtelefoonaansluiting aanwezig is. Voor audio moet je het stellen met de Bluetooth 5.2-verbinding. De functionaliteit om snel oortjes te verbinden zorgt ervoor dat het selecteren van earbuds - zoals de Nothing Ear (1) - vrij vlot verloopt (al is een volledige lijst van ondersteunde producten nog niet bekend gemaakt).

De smartphone komt ook met dual stereo speakers, maar weet wel dat deze niet gelijkwaardig zijn. Het grootste deel van de kracht komt ui de onderste speakers, en het oorstukje richt zich meer op middelste en hoge tonen.

Nothing Phone (1) software

Nothing gaf gebruikers de mogelijkheid om met zijn eigen Android-versie aan de slag te gaan voor de lancering van de Phone (1) door een launcher vrij te geven die op ondersteunde toestellen van andere merken kon worden geïnstalleerd. De ervaring op de smartphone zelf biedt iets meer diepte.

(Image credit: Future)

Het eigen dot matrix-lettertype van het bedrijf, dat je op de hardware van de smartphone kan terugvinden - waaronder op de glazen achterzijde en zelfs in de SIM-sleuf - kan je ook zien in de gebruiksinterface, genaamd 'Nothing OS', menu's en bij het selecteren van widgets.

Nothing OS lijkt veel op de versie van Motorola en de eigen Android van Google, met kleine aanpassingen die het laten uitsteken ten opzichte van een echte stock-uitvoering. Je kan mappen vergroten om 2x2-plaatsen in te nemen op het thuisscherm, wat je een hybride-functionaliteit geeft. Er zijn ook widgets met snelle instellingen waar je door kan swipen, wat je snel meer connectiviteitsopties geeft, en er is tevens een pop-up-zicht voor een handig multitasken.

Nothing Phone (1) prestaties en batterij

Een van de meer controversiële aspecten van de Phone (1) bij de lancering was Nothing's keuze van de chipset. Het bedrijf wist geïnteresseerden te verbazen door een aangepaste versie van een oudere zevende generatie Qualcomm chipset te gebruiken, de Snapdragon 778G+.

(Image credit: Future)

Dit komt met minstens 8GB RAM, maar het topmodel krijgt 12GB. De '+' in de naam verwijst naar de toevoeging van 15W draadloos laden en ondersteuning voor tot 5W omgekeerd draadloos laden.

Achter het glas komt de Phone (1) met een 4.500mAh batterij die volgens Nothing 18 uur aan gebruik levert per oplaadbeurt en in slechts 30 minuten terug op 50% zit (als je de juiste 33W PD/Quick Charge 4.0-compatibele lader gebruikt). Nothing biedt zijn eigen adapter, maar er zit er geen in de doos. Je zal dus enkel een witte USB-C naar USB-C-kabel vinden.

Nothing Phone (1) camera's

Ook al is de selfiecamera beperkt tot een onopvallende 16MP, beide camera's achter komen met 50MP.

(Image credit: Future)

De Sony IMX766 hoofdsensor is ondersteund met OIS (Optical Image Stabilization) en wordt veel gebruikt door smartphonefabrikanten (je kan ze terugvinden op de Xiaomi 12 en middenklasse OnePlus Nord 2). De secundaire 50MP Samsung JN1 groothoeklens houdt in dat je geen compromissen moet sluiten op scherpte bij het omschakelen tussen de twee focale afstanden (als het op hoeveelheid pixels aankomt).

Een van de weinige apps die Nothing op de Phone (1) plaatst op zijn eigen audiorecorder na, is een aangepaste camera-ervaring die met het zwarte, rode en witte kleurenpallet van het merk komt en voorzien is van een toegewijde macro opnamemodus.

Vroeg verdict

Voor zij die het toestel nu al een tijdje volgen vormt de komst van de Phone (1) een belangrijke mijlpaal voor Nothing als bedrijf, en kunnen we dit zien als het echte startpunt voor hun langverwachte ecosysteem.

De Phone (1) weet zich ook neer te zetten met opvallende functies waar huidige rivalen niet mee kunnen concurreren, al is het maar omdat ze er niet aan denken.

In contrast met het unieke ontwerp en de verlichting lijkt de hardware van de Phone (1) toch wat aan de magere kant. Ook al zijn er een aantal vergelijkbare alternatieven rond het prijspunt van de Phone (1), toch is deze smartphone iets meer onvergetelijk.