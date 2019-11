iRobot Roomba i7+ robotstofzuiger

Inmiddels ben ik helemaal fan van de robotstofzuiger. Het is een stukje dat je niet meer kan missen, zeker als je weinig (vrije) tijd hebt. Ik stofzuig liever ook zelf dan dat iemand anders met zo’n herrieding voorbij komt geraasd in de huiskamer. De robotstofzuiger lost dit eigenlijk allemaal op. Je hoeft zelf niet meer te stofzuigen, hij maakt een stuk minder lawaai dan een normale stofzuiger en daarnaast kun je hem laten stofzuigen als je niet thuis bent, dus wat wil je nog meer? Helaas is dit stukje gemak en comfort niet goedkoop…

iRobot heeft nu de iRobot Roomba i7 en i7+ met Clean Base automatische vuilafvoer op de markt geïntroduceerd. De i7 is de opvolger van de Roomba 980, het vorige topmodel van de marktleider uit Amerika. iRobot heeft op dit moment wellicht de slimste stofzuigers die er te krijgen zijn.

Uitstekende prestaties!

Met de gepatenteerde zelflerende navigatie iAdapt 3.0 en met de VSLAM Smart mapping technologie, is de i7 in staat om effectief en efficiënt te reinigen. Tezamen met de on-board camera brengt de stofzuiger alle kamers in kaart en kan hij systematisch te werk gaan, slaat hij niet per ongeluk een gedeelte over en is hij niet langer aan het werken dan nodig is. Door het gebruik van deze technologieën weet de robotstofzuiger de reinigingstijd te reduceren met ongeveer 20% ten opzichte van robotstofzuigers die geen gebruik maken van soortgelijke technologieën.

(Image credit: iRobot)

Vergeleken met het basismodel van iRobot, de 600serie, heeft de i7 tien keer meer zuigkracht wat betere schoonmaakprestaties oplevert. Daarnaast herkent de i7 de ondergrond waardoor hij het tapijt ook erg goed schoonzuigt. Uit eigen ervaring doet hij dat ook beter dan verschillende andere robotstofzuigers. De iRobot Roomba i7 maakt gebruik van dubbele rubberborstels die nauw contact houden met de houten vloer en het tapijt. Dat doet de robot door de hoogte van de schoonmaakkop automatisch aan te passen, zodat de twee rubberen borstels rechtstreeks contact maken met de vloer. De ene borstel maakt het vuil los van de vloer of tapijt en de andere borstel zorgt er met een tegenovergestelde beweging voor dat het vuil opgenomen wordt.

De robotstofzuiger is tevens uitgerust met afgrondsensoren. Dat voorkomt dat de stofzuiger naar beneden valt en eventueel schade oploopt. Naast deze sensoren beschikt de i7 over afstandssensoren. Met deze afstandssensoren schat de robot zelf in hoe ver hij van een object verwijderd is. Indien de afstand tot het object te klein wordt, dan vertraagt hij zodat harde botsingen voorkomen worden. Ondanks deze sensoren vind ik dat de i7 nog enigszins hard tegen deuren en tafel- en stoelpoten rijdt. Te hard ook weer niet, maar het zou iets “liever” mogen.

Nog meer gemak!

iRobot biedt daarnaast nog meer gemak want met deze robotstofzuiger is het probleem van een te klein stofreservoir ook verleden tijd. Deze robotstofzuiger kan namelijk geleverd worden met het Clean Base automatische vuilafvoersysteem.

Dit systeem leegt na elke stofzuigbeurt automatisch het reservoir bij het laadstation. In het laadstation van deze Roomba i7+ zit een stofzuigerzak die pas na 30 opvangbakken vol zit dus je hoeft er wekenlang niet naar om te kijken. De app geeft je een seintje wanneer de stofzuigerzak vol zit.

De Roomba i7 werkt ook met Google Assistant waardoor je met een simpel voice commando de stofzuiger de hele verdieping of alleen een bepaalde ruimte kan laten stofzuigen. De vraag is hoe vaak je dat gaat gebruiken, want de app zelf werkt ook fantastisch.

(Image credit: iRobot)

Het installeren van de app en het connecteren van de i7 met je netwerk gaat zeer eenvoudig. De app geeft ook wat adviezen zoals het verwijderen van kabels op de vloer want anders kan hij verstrikt raken. In de app zelf kun je je reinigingsvoorkeuren instellen, de stofzuiger laten starten met reinigen, de opvangbak laten legen en daarnaast kun je heel de geschiedenis van de voorgaande reinigingstaken terugkijken. Het instellen van een reinigingsschema is ook zeer eenvoudig. Je kan dat éénmalig doen of wekelijks en je kunt per dag aangeven of en hoe laat hij moet starten en dat kan je ook nog per kamer instellen.

Bij de i7 wordt ook één virtual wall meegeleverd. Met deze virtuele muur scherm je een bepaalde ruimte of gedeelte in je huis af voor de robotstofzuiger. Zo weet de iRobot precies waar hij wel en niet moet stofzuigen. Wel zo handig als kinderen met lego aan het spelen zijn of als je de hond of kat rustig wil laten doorslapen.

Kwaliteit en gemak zijn niet goedkoop

Met de iRobot Roomba i7 haal je één van de beste robotstofzuigers van dit moment in huis. Daarnaast heb je de keuze om de i7 aan te schaffen tezamen met de Clean Base automatische vuilafvoer, de i7+. Zowel de robotstofzuiger zelf als de automatische vuilafvoer zijn alleen niet goedkoop. Enkel de i7 kost je 899 euro, de i7+ met Clean Base kost je 1.199 euro en voor stofzuigzakken voor de Clean Base betaal je 19,99 euro.