De Arlo Go 2 is een zeer degelijke camera, de app werkt goed, het beeld is helder en je hebt toegang tot de speaker en microfoon. Hij is van voldoende LED’s voorzien waardoor je kan zien in het donker. Hou echter rekening met het Arlo Secure-abonnement dat je nodig hebt voor alle features van de camera, wat enkele euro's per maand kost. Gaat je beveiligingscamera binnen het bereik van wifi hangen? Dan zijn er weliswaar goedkopere opties.

De beste Arlo Go 2 deals van vandaag (opens in new tab) (opens in new tab) € 299,99 (opens in new tab) Bekijken (opens in new tab)

Na de Arlo Go heeft het securitymerk sinds dit voorjaar (opens in new tab) een opvolger klaar: de Arlo Go 2. Deze camera heeft uiteraard nog steeds de nadruk op “Go” maar heeft toch een aantal verbeteringen tegenover zijn voorganger.

Design

De eerste generatie van de Arlo Go dateert van 2018. Het was dan ook hoog tijd voor een update. De Arlo Go viel toen op omwille van zijn klein design, een kleine vierkante securitycamera met een korte bump achteraan maar bijvoorbeeld geen LED’s voor nachtzicht. Dat design is nu dus radicaal anders en ligt in lijn met onder andere de Arlo Ultra. Dat betekent dus dat de Arlo Go 2 een stuk groter is dan zijn voorganger. Zo is de Go 70mm diep en de Go 2 120mm diep.

Dat grotere design maakt hem misschien minder “Go” maar dat is niet altijd een probleem, zo blijkt uit onze tests. Het grote voordeel aan dat nieuwe uiterlijk is dat je de Arlo Go 2 perfect kan combineren met je bestaande accessoires van het merk.

Ook leuk aan dit vernieuwde model is het feit dat hij beschikbaar is in het zwart. De meeste securitycamera’s hebben een witte kleur om wat meer op te vallen, maar soms wil je dat niet. Dat kan veiligheidsredenen hebben maar het oog wil natuurlijk ook wat. In ieder geval geeft Arlo je nu de keuze en dat is een pluspunt.

Specificaties Videoresolutie: 1080p Videoformaat: H.264 Digitale zoom: 12x Audio: speaker & microfoon (2 way) Nachtzicht: LED’s kunnen tot 20 meter ver licht geven Connectiviteit: WiFi & 4G (indien beschikbaar) Batterij: 13.000 mAh oplaadbare batterij Prijs: 299 euro

(Image credit: Arlo)

Installatie

Net zoals bij andere Arlo-camera’s is ook de installatie van deze Go 2 heel eenvoudig. Arlo levert in de doos handige en beknopte installatie-instructies. Wie nog geen Arlo in huis heeft zal voor de Go 2 ook geen extra hub moeten aankopen. Dat is een voordeel voor je portemonnee maar heeft als nadeel dat je deze camera niet kan koppelen met bijvoorbeeld Apple HomeKit.

Bij installatie koppel je de camera wel met de gewone Arlo-app. Van daaruit kan je alle mogelijke instellingen beheren enzovoort. De herlaadbare batterij kan je heel gemakkelijk uit de camera halen en als je een tweede batterij hebt, kan je meteen weer verder. Click & play, zoals wij dat noemen.

(Image credit: Arlo)

Arlo Go 2 in gebruik

Na de installatie is het tijd om je camera eindelijk in gebruik te nemen. De Arlo Go 2 zou geen Go 2 zijn, als je hem niet overal kon installeren. Daarom heeft Arlo de camera voorzien van netwerkmogelijkheden via 4G. Als er in jouw regio een provider is die compatibel is met de camera kan je de Go 2 letterlijk overal plaatsen. Ga je bijvoorbeeld op reis met de camper of tent en laat je graag je spullen beveiligd achter? Neem de Arlo Go 2 dan mee en hang hem op in een boom of struik. Door het 4G-netwerk (indien beschikbaar) kan je beelden opslaan in de cloud (via Arlo Secure) en bekijken via je smartphone, waar je ook bent.

Om alles uit je camera te halen, is een Arlo Secure-abonnement aanbevolen. De kostprijs per maand hangt af van het aantal camera’s dat je hebt. Voor 2,99 euro per maand heb je toegang tot Secure-opties voor één camera. Je krijgt dan ondersteuning voor één toestel, kan opnames opslaan in 2K en hebt toegang tot je videogeschiedenis tot 30 dagen terug. Voor 9,99 euro heb je al deze opties voor een onbeperkt aantal camera’s en voor 14,99 euro komt er 12 maanden extra hardwaregarantie bij. Je bent echter niet verplicht om een abonnement te nemen als je je beelden wilt opslaan. De Arlo Go 2 heeft een microSD-slot dus je kan ook eenvoudig je eigen geheugenkaart gebruiken.

Helaas moet je er dan ook rekening mee houden dat je geen toegang hebt tot alle slimme functies van je beveiligingscamera. Het Arlo Secure-abonnement geeft je namelijk ook toegang tot activiteitenzones die je kan instellen, meldingen bij beweging, meldingen bij pakketjes, dieren of mensen en interactieve meldingen. Niet iedereen heeft hier nood aan, maar geven het wel graag mee want het maakt je camera wel in één klap een stuk functioneler.

(Image credit: Arlo)

Batterij

Een belangrijk onderdeel van een draadloze camera is natuurlijk de batterij. De Arlo Go 2 heeft een 13.000mAh-batterij. Helaas konden we online maar weinig informatie terugvinden over de batterijduur van deze camera. Het komt erop neer dat de batterijduur sterk afhangt van de features die je wil gebruiken. Tijdens onze testperiode hebben we de Arlo Go 2 uitgebreid getest. Wij gebruikten daarom bijna voortdurend alle features.

In de praktijk ging de batterij van de camera dan iets meer dan een maand mee. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de LED’s uit te schakelen. Die gaan dan niet aan wanneer er iemand voorbij komt om batterij te besparen.

Moet je de Arlo Go 2 kopen: verdict

De vraag is nu natuurlijk of we deze camera aanraden. De Arlo Go 2 is een zeer degelijke camera, de app werkt goed, het beeld is helder en je hebt toegang tot de speaker en microfoon (zowel de eigenaar als de bezoeker). De camera is van voldoende LED’s voorzien waardoor de lampjes je ook wat extra zicht geven als je bijvoorbeeld langs achter aankomt. Toch moet je er ook rekening mee houden dat een Arlo Secure-abonnement hier niet mag ontbreken. Je wil toch alle features van je camera kunnen gebruiken? Reken dan op een 3 tot 10 euro per maand extra.

De aanwezigheid voor 4G-ondersteuning maakt van de Go 2 natuurlijk een zeer interessante camera. Ben je aan het verbouwen, ga je kamperen of wil je gewoon in de tuin beeld hebben? Het kan allemaal zonder WiFi. Voor dit soort situaties is de Arlo Go 2 zeker en vast een aanrader, als je op zoek bent naar een securitycamera die dichtbij huis (via WiFi) zal hangen dan zijn er momenteel goedkopere alternatieven bij Arlo of andere merken.