Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt eindelijk écht snelladen

Volgens een nieuw bericht werkt Samsung aan écht snelladen voor de Galaxy S24 Ultra. Eerder hoorden we al geruchten over nieuwe batterijtechnologie in de aankomende smartphones en dit sluit daar goed op aan.

Het nieuws komt van een betrouwbare Twitter-gebruiker, RGCloud5, die details deelde over de mogelijke upgrade. Daarnaast suggereerde Samsung-blog Sammobile dat de batterijen gestapeld zullen opladen. Dit is een methode die we vooral terugzien bij elektrische auto's.

Hoewel er een mogelijkheid is om deze technologie te implementeren in zowel de S24 Plus als de S24 Ultra, zegt het gerucht aan dat de upgrade alleen naar de Galaxy S24 Ultra komt. Net als bij Apple en Google, is het duurste en grootste model vaak de speeltuin voor de nieuwste en meest innovatieve functies. Het is bijgevolg logisch zijn als Samsung deze technologie debuteert op de Ultra.

De Motorola Edge 40 Pro ondersteunt 120W-snelladen. (Image credit: Future)

Samsung gebruikt volgens de geruchten ook een verkoelende gel voor de nieuwe oplaadtechnologie, waardoor de batterij langer koel. Deze nieuwe gel is een belangrijk onderdeel voor het 65W-opladen, iets waar we al een paar jaar op wachten.

De huidige oplaadsnelheid van de Galaxy S23 Ultra is 45W en dat is meteen het snelste dat je kan krijgen bij Samsung. Zowel de Galaxy S23, Galaxy Z Fold 4 als Galaxy Z Flip 4 kunnen maximaal met 25W opladen. Andere fabrikanten zoals OnePlus, Motorola en Xiaomi halen daarentegen snelheden als 66W, 80W en zelfs 120W. In vergelijking met die cijfers stelt 25W (en eigenlijk ook 45W) niet veel voor, zeker als je weet dat Samsung geen oplader meelevert, terwijl concurrenten dat wel doen.

Een inhaalbeweging

Hoewel Samsung met de Galaxy S23-serie drie van de beste Android-telefoons in handen heeft, blijven ze achterlopen op vlak van snelladen. Eens je een smartphone hebt gehad die razendsnel kan opladen, wil je vaak niet meer terug. Want zeg nu zelf, iedereen heeft wel eens te laat gezien dat hun smartphone bijna leeg was. Op die momenten is het handig als je in een kwartier je batterij voor de helft (of meer) kan voltanken.

Op papier klinkt de Galaxy S24 Ultra al als een van de beste smartphones van 2024. Volgens de geruchten krijgen we onder andere een nieuwe Snapdragon 8 Gen 3, dezelfde 5.000mAh-batterij en lichtjes verbeterde camera's.