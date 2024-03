Samsung Galaxy S23 ontvangt (alweer) nieuwe functie van Galaxy S24

Er wordt verwacht dat Samsungs One UI 6.1-update in de loop van deze maand de Galaxy AI-functies van de Samsung Galaxy S24 naar oudere Samsung-telefoons zal brengen. We horen nu dat nog een andere functie van de Galaxy S24 naar de Galaxy S23 zou komen.

SamMobile heeft gezien dat de nieuwere versie van One UI Home aanwezig in One UI 6.1. Deze update biedt soepelere biedt bij het openen en sluiten van applicaties en verhelpt eventuele frame drops.

Bestaande versies van One UI Home zijn gevoelig voor haperingen wanneer apps snel achter elkaar worden geopend en gesloten, maar het lijkt erop dat One UI 6.1 dit probleem gaat verhelpen bij de vorige generatie Samsung-toestellen. Niet alleen de Galaxy S23-serie krijgt deze update, maar ook de Galaxy S22, Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5.

SamMobile bemerkt dat deze bijgewerkte versie van One UI Home, die zij konden installeren op oudere Samsung-toestellen via een APK-bestand, naadloos werkte op een Galaxy S23. Aangezien de Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 gebruikmaken van dezelfde chip, zouden de prestatieverbeteringen hetzelfde moeten zijn.

(Image credit: Philip Berne / Future)

APK-bestanden kunnen worden gedownload via websites van derden, maar we raden aan om te wachten tot Samsung One UI 6.1 officieel uitrolt naar oudere toestellen voor je deze nieuwe versie van One UI Home uitprobeert.

Samsung heeft zelf bevestigd dat One UI 6.1 "in de eerste helft van het jaar" zal worden uitgerold. Leakers hebben sindsdien voorspeld dat de release ergens tussen 11 en 13 maart of 18 en 20 maart zal plaatsvinden. Je moet dus hoogstens nog een weekje wachten.

Galaxy AI for Galaxy S23 series coming next month!Next month is the deadline for the addition of One UI 6.1 and Galaxy AI, which will add many new features and improvements! - Vastly improved animations - Many new Galaxy AI features - New lock screen customization features… pic.twitter.com/Fc0VCI3YCQFebruary 11, 2024 See more

Andere functies die worden toegevoegd in de update naar One UI 6.1 zijn bekende tools waar Samsung graag mee uitpakt, waaronder Circle to Search, maar ook kleinere updates, zoals Instant Slow-Mo. Alle AI-gebaseerde functies zullen niet beschikbaar zijn op de Galaxy S22-serie, maar One UI 6.1 introduceert wel widgets voor het vergrendelscherm, verbeterde Quick Share en instellingen voor batterijbescherming op oudere Samsung-smartphones.