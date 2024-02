Samsung Galaxy A55 wordt misschien sterkste midrange Galaxy tot nu toe

Er zijn inmiddels een aantal geruchten naar voren gekomen over de gedetailleerde specs, prijs en mogelijke releasedatum van de aankomende Samsung Galaxy A55. We hebben nu dus een iets beter beeld van wat we misschien kunnen verwachten van Samsungs vervanger voor een van de beste budget smartphones op de markt.

Met een platter design en een verticaal camerasysteem met drie camera's lijkt de Galaxy A55 iets meer te gaan lijken op de duurdere Galaxy S24.

Verwachte specs

Volgens Winfuture zal de Samsung Galaxy A55 onder andere een geüpgradede aluminium frame krijgen, vergelijkbaar met het frame van de Galaxy S24. Dat zou dan ook de eerste keer zijn dat er geen plastic behuizing wordt gebruikt op Samsungs A5x-serie. Dit gerucht komt ook overeen met eerdere renders die leidden tot theorieën over een vervanging voor het frame. Met dit stevigere frame zou de Galaxy A55 waarschijnlijk wel iets zwaarder worden dan zijn voorganger, de Galaxy A54 van 202 gram. Het zou kunnen gaan om een gewicht van 213 gram.

De Galaxy A55 zal daarnaast waarschijnlijk afmetingen van 161,1 x 77,4 x 8,2 mm krijgen en dat zou hem iets langwerpiger maken dan de Galaxy A54 . Verder krijgt het nieuwe toestel naar verwachting ook weer dezelfde stof- en waterbestendigheid dankzij een IP67-certificering.



Het scherm wordt waarschijnlijk een 6,5-inch AMOLED-display met dezelfde resolutie van 2.340 x 1.080 pixels en refresh rate van 120Hz als de huidige Galaxy A54. Hoewel er niets is vermeld over wat voor soort glas er gebruikt wordt, lijkt het ons vrij logisch als de telefoon voorzien zal zijn van een versie van Cornings Gorilla Glass, want de Galaxy A54 beschikte ook over Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A55: Alle Infos zum neuen Mittelklasse-Kassenschlager #Smartphone #Samsung #GalaxyA55 #Leak #Specs #Daten https://t.co/36aOpeWCsKFebruary 26, 2024 See more

Prijs en releasedatum

Er zijn nog geen officiële prijzen bevestigd, maar volgens Winfuture zal de Galaxy A55 een startprijs van 449 euro hebben. Als dat blijkt te kloppen, komt de prijs dus redelijk overeen met die van de Samsung A54 vrij kort na zijn lancering. Winfuture voorspelt verder een releasedatum van 11 maart voor de Samsung Galaxy A55.

Prestaties

Naar verwachting zal de Galaxy A55 draaien op Samsungs Exynos 1480-chip. Die processor heeft een 8-core CPU met een maximale kloksnelheid van 2,75GHz en hiermee zal de Galaxy A55 duidelijk de Galaxy A54 overtreffen. Dat wordt ook ondersteund door de eerder gelekte Geekbench-scores die flinke verbeteringen tonen ten opzichte van de prestaties van de Galaxy A54.



De twee verwachte configuraties van de A55 zijn een variant met 6GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte en een variant met 8GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Op beide toestellen zou je de opslag daarnaast ook nog moeten kunnen uitbreiden met een microSD-kaart van maximaal 1TB.

Naar verwachting zal de Galaxy A55 ook weer dezelfde 5.000mAh-batterij en 25W-oplaadsnelheid hebben als de Samsung Galaxy A54. De smartphone zal ongetwijfeld ook draaien op Samsungs nieuwste One UI 6.1 , dat gebaseerd is op Android 14 .

Camera

Het lijkt erop dat er niet veel zal veranderen op het gebied van de camera's. De Galaxy A55 lijkt weer voorzien te worden van dezelfde 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 12MP-ultrawide/macrocamera. Er is een grote kans dat de selfiecamera ook weer dezelfde 32MP-camera is als op de Galaxy A54. Er lijken dus geen duidelijke upgrades aan te komen voor het fysieke camerasysteem van de telefoon, maar we zouden natuurlijk op het gebied van software wel wat verbeteringen kunnen zien dankzij de toevoeging van de nieuwere, geavanceerdere processor.