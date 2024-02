Uitgelekte renders Samsung Galaxy A55 en Galaxy A35 wijzen op kleine upgrades

Het lijkt erop we binnenkort twee nieuwe toestellen in de Galaxy A-serie zullen zien. Evan Blass heeft namelijk renders van de Samsung Galaxy A55 en Samsung Galaxy A35 gedeeld op Twitter. Die geven een duidelijk beeld van zowel de voor- als achterkant van beide telefoons, evenals vier kleurenopties: zwart, groen, roze en wit.

Zowel de Samsung Galaxy A55 als de Galaxy A35 hebben het "Key Island" dat we vorig jaar voor het eerst zagen op de Galaxy A25 en Galaxy A15. Bij dit ontwerp steekt de rand verder uit bij de aan/uit- en volumeknop zodat gebruikers deze makkelijker kunnen vinden. Verder heeft de Samsung Galaxy A35 volgens de renders een centrale punch-hole selfiecamera, waar de Galaxy A34 een waterdruppelnotch had. De overstap naar deze nieuwe selfiecamera zorgt ervoor dat het geheel er moderner uitziet.

Een andere welkome upgrade voor de Samsung Galaxy A55 is een aluminium frame tegenover het plastic frame van de voorbije jaren. Het zou echter gewoon plastic kunnen zijn met een geborsteld effect, zodat het lijkt op aluminium. De Samsung Galaxy A35 krijgt vrijwel zeker hetzelfde plastic frame als hiervoor.

Hoewel de Samsung Galaxy S24 dunnere schermranden heeft dan zijn voorganger, lijkt Samsung die trend niet door te trekken in de Galaxy A-serie. Zowel de Samsung Galaxy A55 als Galaxy A35 hebben opvallende dikkere randen, inclusief een extra dikke onderste rand die we vaker zien bij goedkope telefoons. We moeten er wel bij zeggen dat middenklasse smartphones van andere merken, zoals de Motorola edge 40 neo en Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, wel dunnere schermranden hebben en een minder prominente onderste rand. Op dat vlak loopt Samsung dus achter.

Hoewel het niet zichtbaar is in deze renders, zou de Galaxy A55 groter zijn dan de Samsung Galaxy A54 volgens eerdere lekken. Op één render zien we daarnaast waterdruppels op de achtergrond, wat wellicht wijst op dezelfde IP67-certificering voor water- en stofbestendigheid als de voorbije jaren. Samsung zou de concurrentie kunnen voorbijsteken door hier een IP68-certificering van te maken, maar aangezien er voldoende middenklassers zijn zonder IP-certificering gaan we hier zeker niet over klagen.

Mogelijke specificaties

De Samsung Galaxy A55 is volgens de geruchten uitgerust met een 6,5-inch AMOLED scherm met een refresh rate van 120Hz en een FHD-resolutie. De Galaxy A35 zal naar verwachting dezelfde resolutie en refresh rate hebben, maar een iets groter 6,6-inch scherm.

Vervolgens wordt de Samsung Galaxy A55 vermoedelijk aangedreven door de Exynos 1480 die in Geekbench 1.180 punten scoort in de single-core prestatietest en 3.536 punten in de multi-core prestatietest (via GSMArena). Dat is een welkome verbetering ten opzichte van de 1.108 punten en 2.797 punten van de Galaxy A54. De Samsung Galaxy A35 wordt op zijn beurt uitgerust met de Exynos 1380, die vorig jaar in de Galaxy A54 werd gebruikt.

Beide telefoons krijgen naar verluidt maximaal 12 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslagruimte die kan worden uitgebreid met een microSD-kaartslot. Zowel de batterijcapaciteit (5.000mAh) als oplaadsnelheid (25W) zouden hetzelfde blijven en natuurlijk krijgen we wederom geen adapter in de doos.

Naar goede gewoonte zullen de Samsung Galaxy A55 en Galaxy A35 Android 14 met One UI 6 draaien, net zoals de Samsung Galaxy S24-serie. We verwachten echter niet dat ze Galaxy AI en het updatebeleid zullen overnemen. De kans is groter dat ze zullen vasthouden aan vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates, wat prima is voor deze prijsklasse. Een verschijningsdatum is er ten slotte nog niet, maar aangezien de Samsung Galaxy A52/32, A53/33 en A54/34 in maart verschenen, verwachten we beide toestellen opnieuw in de loop van maart 2024.