Xiaomi introduceert vijf nieuwe smartphones in de Redmi Note 13 Series

Xiaomi heeft vandaag tijdens het lanceringsevenement in Thailand de Redmi Note 13 Series geïntroduceerd. Deze nieuwe serie bestaat uit vijf apparaten die de populaire Redmi Note Series verder verbeteren: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13.

Met upgrades van het camerasysteem, het ontwerp, het beeldscherm en de processor blijft de Redmi Note 13 Series de kloof dichten tussen smartphones uit het middensegment en smartphones op vlaggenschipniveau.

Verbeterd camerasysteem

De Redmi Note 13 Series beschikt over een veelzijdig, geüpgraded camerasysteem. De pro-modellen, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G en Redmi Note 13 Pro, zijn allemaal voorzien van een ultra-high resolution 200MP camera met optische beeldstabilisatie (OIS).

Bovendien biedt de 2x/4x lossless zoomfunctie gedetailleerde close-ups op afstand en de mogelijkheid om scherp te stellen op individuen in menigten of in te zoomen op de actie.

Deze geavanceerde camerasystemen worden ondersteund door een grote 1/1.4" sensor en verbeterde beeldverwerking. De combinatie van deze sensor, een supergroot f/1.65 diafragma en Tetra2 pixel (geavanceerde pixel-binning technologie) levert heldere en duidelijke beelden, zelfs in slechte lichtomstandigheden. De 7P lens met Atomic Layer Deposition (ALD) vermindert daarnaast schitteringen en ghosting.

De basismodellen, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13, zijn uitgerust met een 108MP hoofdcamera met 3x lossless zoom. Beide smartphones worden ook geleverd met een brede selectie FilmCamera filters waarmee gebruikers hun foto's kunnen aanpassen.

Met een driedubbele cameraopstelling bestaande uit een 200MP of 108MP hoofdcamera, een 8MP ultrawide camera en een 2MP macrocamera, en een 16MP selfiecamera, worden al deze toestellen ondersteund door Xiaomi Imaging Engine.

Superhelder AMOLED-scherm en tot 120Hz refresh rate

De Redmi Note 13 Series heeft een trendy, gestroomlijnd ontwerp met slanke randen voor een eersteklas uitstraling. Het hoogwaardige beeldscherm zorgt voor een verbeterde gebruikerservaring en meeslepende weergave.

De Redmi Note 13 Pro+ 5G en Redmi Note 13 Pro 5G bieden een kristalheldere weergave met een 1.5K AMOLED-scherm en 1800 nits piekhelderheid. De Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13 zijn voorzien van een superhelder FHD+ AMOLED-scherm.

Dankzij de 120Hz beeldverversingsfrequentie kun je op elk apparaat uit de Redmi Note 13 Series scrollen zonder vertraging.

Voor extra veiligheid tijdens langdurig kijken hebben de Redmi Note 13 Series toestellen TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free en Circadian Friendly certificeringen en zijn ze voorzien van verschillende oogbeschermingsfuncties, zoals de leesmodus. Andere upgrades zijn onder andere een handige vingerafdruksensor op het scherm.

Extra zekerheid in uitdagende omstandigheden

Met upgrades in techniek en ontwerp levert de Redmi Note 13 Series duurzaamheid en stevigheid voor extra zekerheid in moeilijke omstandigheden. Dit begint al bij het display, dat Corning Gorilla Glass Victus introduceert in de Redmi Note 13 Pro+ 5G en Redmi Note 13 Pro 5G, voor extra bescherming tegen vallen en krassen. Het scherm is ook verder geoptimaliseerd in de hele serie om ervoor te zorgen dat het reageert en nauwkeurig is bij aanraakinvoer, zelfs in de regen.

Met een verbeterde structuur in combinatie met een IP68 stof- en waterdichtheidscertificering, bevestigt de Redmi Note 13 Pro+ 5G zijn positie als het stermodel van de serie, terwijl de andere modellen ook allemaal zijn ontwikkeld om IP54 stof- en spatwaterdichtheid te bieden.

Geavanceerde processors voor verbeterde prestaties

De krachtige Redmi Note 13 Series is uitgerust met een aantal van de krachtigste processors, samen met batterijen die lang meegaan. Alle modellen worden geleverd met een oplader in de doos.

Voor het eerst is er een 4nm-proces geïntroduceerd voor Redmi Note-smartphones. De serie leider, Redmi Note 13 Pro+ 5G, is uitgerust met een MediaTek Dimensity 7200-Ultra chipset, een enorme 5,000mAh batterij om door elke drukke dag heen te komen. Deze biedt toonaangevende 120W HyperCharge, waarmee de Redmi Note in slechts 19 minuten tot 100% oplaadt.

De Redmi Note 13 Pro 5G is uitgerust met met 5.100mAh batterij, en wordt aangedreven door de Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform, terwijl de Redmi Note 13 Pro is uitgerust met een MediaTek Helio G99-Ultra chipset, en 5.000mAh batterij. Beide bieden 67W turbo-opladen, waarbij het 45 minuten duurt om op te laden tot 100%.

De Redmi Note 13 Pro+ 5G is verkrijgbaar in het zwart, wit en paars vanaf 499,99 euro. De Redmi Note 13 Pro 5G is verkrijgbaar in het zwart, groenblauw en paars vanaf 399,99 euro. De Redmi Note 13 Pro is verkrijgbaar in het zwart, paars en groen vanaf 349,99 euro. De Redmi Note 13 5G is verkrijgbaar in het zwart, groenblauw en wit vanaf 279,99 euro. De Redmi Note 13 is verkrijgbaar in het zwart, mintgroen, blauw en oceaan vanaf 199,99 euro.