Camera's op Samsung Galaxy Z Fold 6 kunnen controversieel nieuw ontwerp krijgen

De mogelijke lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Z Fold 6 (en Samsung Galaxy Z Flip 6) komt steeds dichterbij. Het nieuwste lek rond deze vouwbare smartphone geeft ons een blik op een nogal controversieel nieuw ontwerp voor de camera's. De info is afkomstig van bekende leaker Ice Universe (via SamMobile), en de foto in kwestie toont de bovenkant van de cameraopstelling. Die ziet er iets anders uit dan voorheen.

Het lijkt erop dat we een nieuw gekarteld ontwerp rond de afzonderlijke cameralenzen krijgen, waarbij zwart plastic gebruikt wordt in plaats van de metalen afwerking op de Galaxy Z Fold 5. Dit creëert een look die er "goedkoop en volledig misplaatst" uitziet op een vlaggenschip, aldus SamMobile.

Enkele specificaties

Exclusive: This is the camera detail design of Samsung Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/CqisaLNBAaMay 21, 2024

De meningen zullen verdeeld zijn. Dezelfde bron heeft eerder een andere hoek van de camera's gepost, evenals een foto van de selfiecamera aan de voorkant bovenaan het coverscherm. Bovendien had hij reeds een mockup getoond van de voorkant van de Galaxy Z Fold 6 in vergelijking met de Galaxy Z Fold 5.

In een ander lek heeft SamMobile een benchmark gespot die zou kunnen horen bij de Europese versie van de Galaxy Z Fold 6. Het toestel draait blijkbaar op de Snapdragon 8 Gen 3 chipset, wat erop wijst dat Samsung zijn foldables opnieuw wereldwijd met Snapdragon-chips gaat uitrusten. Bij de Galaxy S24-serie was er dit jaar opnieuw een opsplitsing, aangezien de standaard Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus beide een Exynos 2400 hebben, terwijl de duurdere Galaxy S24 Ultra wel wereldwijd de Snapdragon 8 Gen 3 gebruikt.

Alles zou binnen afzienbare tijd onthuld moeten worden, want de geruchten voorspellen dat het Samsung Unpacked-evenement van deze zomer op 10 juli zal plaatsvinden. Tijdens dat evenement zouden we meerdere nieuwe producten moeten zien, waaronder de Samsung Galaxy Ring en Galaxy Watch 7.