OnePlus Open is gearriveerd met betere specs en een lagere prijs dan de concurrentie

Dit is tot nu toe al een geweldig jaar geweest voor foldables, met de lancering van de Google Pixel Fold, de nieuwste vouwbare toestellen van Samsung uit de Flip- en Fold-productlijnen en Motorola's nieuwste foldable, de Motorola Razr 40 Ultra. Misschien zijn we nu echter pas geïntroduceerd aan de beste vouwbare smartphone van het jaar, want de OnePlus Open, die gisteren officieel werd onthuld, is een erg aantrekkelijke optie.

Ten eerste is het erg indrukwekkend dat OnePlus' eerste foldable twee enorm heldere displays heeft. Het coverscherm en het binnenste scherm hebben allebei een ongelofelijke piekhelderheid van 2.800 nits. De Pixel Fold heeft in vergelijking maar een piekhelderheid van 1.450 nits en de Z Fold 5 heeft "maar" een maximale helderheid van 1.750 nits.

Het binnenste, vouwbare display is 7,82 inch, heeft een resolutie van 2.268 x 2.440 pixels en een refresh rate van 120Hz. Het coverscherm heeft een resolutie van 1.116 x 2.484 pixels en ook een refresh rate van 120Hz.

Zelfs zonder die extreem hoge helderheid kunnen deze displays dus heel goed concurreren met de displays op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 5. Allebei de displays op de OnePlus Open hebben namelijk een hogere resolutie dan de displays op de Z Fold 5.

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Open lijkt ook te beschikken over een van de beste camerasystemen op een vouwbare smartphones. Er zitten drie camera's op de achterkant: een 48MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Verder vind je aan de voorkant nog een 20MP-selfiecamera.

Tijdens het lanceringsevenement kregen we even de kans om de functie voor nachtfoto's uit te proberen met de nieuwe 'pixel-stacked'-hoofdcamera die veel meer licht moet kunnen binnenlaten. We hebben in dezelfde donkere ruimte een nachtfoto met de OnePlus Open en met de Z Fold 5 kunnen maken. Het eindresultaat op de OnePlus Open was inderdaad duidelijk lichter en het maken van deze nachtfoto ging ook veel sneller. De nachtfoto van de Z Fold 5 zag er ook nog redelijk goed uit, maar het duurde vrij lang en het is vrij lastig om je telefoon zo lang goed stil te houden zonder statief.

Andere belangrijke specs van de OnePlus Open zijn de high-end Snapdragon 8 Gen 2-processor, de 16GB aan RAM en de relatief grote 4.805mAh-batterij met ondersteuning voor een 67W-oplaadsnelheid. Helaas is er geen draadloos opladen mogelijk, wat toch wel een beetje een vreemde keuze is (zeker voor deze prijs).

Op het gebied van design hebben we bij de OnePlus Open in de Nederland en België alleen maar te maken met de groene kleurvariant genaamd 'Emerald Dusk'. Er is in andere regio's ook nog een 'Voyager Black'-variant met een afwerking van veganistisch leer, maar de groene variant waar wij mee te maken hebben, heeft gewoon een glazen achterkant.

Dunner en goedkoper dan zijn rivalen

Indrukwekkend genoeg is de OnePlus Open maar 5,8 mm dik wanneer hij geopend is, net als de Pixel Fold. Verder is hij maar 11,7 mm dik wanneer hij dichtgevouwen is en dat maakt het dan weer dunner dan een dichtgevouwen Pixel Fold en eigenlijk alle foldables die in onze regio beschikbaar zijn.

De OnePlus Open heeft echter niet alleen heel veel aantrekkelijke features en specs, maar deze telefoon wordt ook nog eens voor een lagere prijs aangeboden dan zijn concurrenten. Hij is niet goedkoop, maar zijn adviesprijs van 1.799 euro is wel honderd euro goedkoper dan de lanceringsprijs van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Voor die prijs krijg je overigens ook 512GB aan opslagruimte. Dat is dan ook de enige optie. Er is namelijk maar één configuratie van deze smartphone beschikbaar. De Z Fold 5 (en de Pixel Fold) biedt echter maar de helft van de opslagruimte voor zijn duurdere adviesprijs van 1.899 euro.

Met die lagere prijs kan de OnePlus Open een erg aantrekkelijke optie worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in foldables.