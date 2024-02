Nothing Phone (2a) is officieel bevestigd

Nothing heeft bevestigd dat het aan het werken is aan de Nothing Phone (2a), maar volgens de informatie die het bedrijf heeft gedeeld via een community-update op YouTube lijkt dit geen vlaggenschip te worden.

In Nothings laatste community-update video had het bedrijf meerdere nieuwtjes om te delen, maar het belangrijkste nieuws was toch wel de bevestiging van de Nothing Phone (2a) door de medeoprichter van het bedrijf, Akis Evangelidis.



Het project heeft schijnbaar 'Aerodactyl' als codenaam (een referentie naar de Gen 1 Pokémon). De andere medeoprichter Carl Pei hintte vorige week al naar de naam in een post op Twitter (X). Veel mensen vroegen zich toen af of Nothing van plan was om een smartphone in samenwerking met Pokémon te maken.

🔜 https://t.co/udHKxkwJx6 pic.twitter.com/LtjiznuLU0January 24, 2024 See more

Evangelidis ging niet echt in op veel details over de specs, maar gaf wel aan dat de Nothing Phone (2a) meer zal focussen op wat hij de "core user needs" noemde, oftewel de belangrijkste dingen voor gebruikers. De focus zal dus vooral liggen op dingen zoals de camera en de prestaties en het zou een duidelijke upgrade moeten zijn voor mensen met een Nothing Phone (1) . Hij zei echter niet dat het ook een upgrade was ten opzichte van de Nothing Phone (2) en dat suggereert dat de Phone (2a) misschien tussen de Phone (1) en Phone (2) wordt geplaatst. In dat geval verwachten we eerder midrange specs in plaats van flagship specs.



Het idee dat de Phone (2a) misschien eerdere een nieuwe midrange optie zal worden dan een vervanger voor de Phone (2) zou ook wel redelijk overeenkomen met de informatie uit een recente post op Twitter (X) van de betrouwbare leaker Roland Quandt . Hij gaf in die post aan dat de Phone (2a) twee configuraties zou krijgen: een model met 8GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte en een model met 12GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Hij claimde verder ook dat het basismodel van de Phone (2a) minder dan 400 euro zal kosten.

Nothing Phone (2a)8/128GB 12/256GBWhite or BlackSub 400 Euro price for base model.December 28, 2023 See more

Het feit dat dit toestel misschien dus geen Nothing-flagship wordt, kan een effect hebben op hoe goed Nothing kan blijven concurreren met andere Android-flagships. Andere flagships zoals de OnePlus 12 en Samsung Galaxy S24 Ultra gebruiken inmiddels namelijk alweer de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3 -processor, terwijl Nothings flagship nog steeds draait op de Snapdragon 8+ Gen 1 uit 2022. Hij loopt inmiddels dus een beetje achter op de concurrentie.

Er zijn helaas ook geen beelden gedeeld, dus we hebben nog geen eerste blik gekregen op het design van de Phone (2a). De Phone (1) en Phone (2) lijken echter heel veel op elkaar, dus we verwachten dat ook dit aankomende toestel weer voorzien zal zijn van het typische Nothing-design met het Glyph-verlichtingssysteem op de achterkant.

Evangelidis sprak in de post ook over de twee verschillende kanten van de Nothing-community. Aan de ene kant zijn er gebruikers die heel erg geïnteresseerd zijn in technologie en aan de andere kant zijn er gebruikers die meer gefocust zijn op de basisfuncties van de smartphone. Misschien is dit aankomende model dus ook meer gericht op die tweede groep en in dat geval kunnen we mischien dus inderdaad minder indrukwekkende specs verwachten.



Joseph Horton, een technoloog bij Nothing, heeft inmiddels ook de release van de Glyph-developer kit aangekondigd. Hiermee kunnen gebruikers apps en features ontwikkelen die gebruikmaken van het verlichtingssysteem op de achterkant van de Phone (1) en de Phone (2).

Het lijkt er in ieder geval dus op dat Nothing in de toekomst meer gefocust zal zijn op de twee segmenten van zijn community die we hierboven benoemden. Dat zou kunnen betekenen dat we krachtigere telefoons met meer aanpassingsmogelijkheden kunnen krijgen voor het ene segment en meer budgetvriendelijke toestellen voor het andere segment.