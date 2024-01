iPhone 16 krijgt volgens leak een flinke prestatieboost

We hebben tot nu toe nog niet heel veel geruchten en leaks over de iPhone 16 voorbij zien komen. De nieuwe toestellen worden dan ook pas ergens in september weer verwacht, maar toch hebben we nu een hint gekregen naar hoe krachtig de chip in Apple's nieuwe flagship smartphones voor 2024 kan zijn.

Volgens de leaker Nguyen Phi Hung (via Wccftech) wist de aankomende A18 Pro-chip een single-core score van 3.500 en een multi-core score van 8.200 neer te zetten in de standaard Geekbench 6-tests.

Het is vooral dat eerste resultaat dat erg indrukwekkend is. Die single-core score is namelijk ongeveer 14% hoger dan die van Apple's eigen M3-chips en ongeveer 23% hoger dan de verwachte scores voor de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (die later dit jaar uit zal komen en waar veel premium Android-smartphones op zullen draaien).

De multi-core score is wel wat minder indrukwekkend. Als we uitgaan van deze score, zal de Snapdragon 8 Gen 4 waarschijnlijk namelijk 29% sneller zijn dan de A18 Pro. Wccftech geeft echter aan dat de architectuur van de chips ook gewoon anders kan zijn en dat zal een impact hebben op de overkoepelende efficiëntie en het stroomverbruik van de processors wanneer ze ook echt in de smartphones zitten.

Apple A18 Pro GB6 score is said to be 3500/8200.January 30, 2024 See more

Dezelfde chip voor elke iPhone?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn allebei voorzien van een A17 Pro-chip. Deze chip heeft in dezelfde benchmarks scores neergezet van 2.906 (single-core) en 7.231 (multi-core). Aan de hand van die scores kan je dus ook al een beetje een idee vormen van hoe groot de verbeteringen zullen zijn. Natuurlijk vertellen benchmarks niet het volledige verhaal en daarnaast wordt er misschien ook nog actief aan de processor gewerkt.

De standaard iPhone 15 en de iPhone 15 Plus draaien allebei op de iets oudere A16 Bionic-processor (die oorspronkelijk in de iPhone 14 Pro-modellen zat), dus het zou kunnen dat de goedkopere iPhone 16-modellen misschien dit jaar zullen worden voorzien van de A17 Pro. Tegelijkertijd hebben we echter ook al een gerucht gehoord dat suggereert dat Apple misschien alle iPhones van 2024 zal voorzien van dezelfde processor. We zullen dus nog maar even moeten afwachten om te zien of dat gerucht blijkt te kloppen.

Andere vroege iPhone 16-leaks die we tot nu toe zijn tegengekomen suggereren dat de nieuwe telefoons een nieuwe knop krijgen, speciaal voor het maken van foto's en video's. Daarnaast krijgen sommige modellen misschien ook meer RAM.

Als deze gelekte benchmarkresultaten uiteindelijk accuraat blijken te zijn, dan zal het lastig worden voor andere toestellen om de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max te verslaan op het gebied van prestaties. Die extra kracht kan ook goed van pas komen voor alle AI-features die Apple volgens geruchten aan het ontwikkelen is.