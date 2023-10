iPhone 15 Pro Max OLED scherm lijkt bij sommige gebruikers in te branden

De lancering van Apple's nieuwe iPhone 15-serie is helaas niet helemaal vlekkeloos verlopen tot nu toe en het lijkt erop dat we nu misschien met weer een nieuw probleem te maken hebben op een van de modellen. De iPhone 15 Pro Max lijkt namelijk last te hebben van het inbranden van beelden op zijn OLED-scherm, waarbij er dus een soort 'geest' van een bepaald beeld op het scherm blijft staan.

Inbranden is al vrij lang een bekend probleem bij OLED-panelen. Dit kan gebeuren wanneer een bepaald statisch beeld langdurig op het scherm te zien is. Er kan dan iets dat lijkt op een soort watermerk blijven hangen op het scherm. De nieuwste OLED-panelen hebben hier vaak echter niet zo veel last meer van, omdat er allerlei technologieën en technieken worden gebruikt om dit risico te minimaliseren. Het is in recente jaren dan ook niet zo'n groot probleem geweest.

Apple's iPhone 15 Pro Max is reportedly experiencing screen burn-in issues, adding to a growing list of problems for the company this year.#iPhone15Series #iphone15pro #Apple pic.twitter.com/HDsQ0iccHwOctober 11, 2023 See more

Zelf hebben we geen last gehad van inbranden tijdens het onze testperiode voor de iPhone 15 Pro Max, maar de duurste iPhone 15 lijkt hier dus toch last van te hebben

volgens klachten van meerdere gebruikers (waar Phandroid en anderen ook al over geschreven hebben).

We hebben meerdere meldingen van inbranden gezien op Reddit, op X (Twitter) en op de officiële Apple 'community'-forums. Tot nu toe lijkt de iPhone 15 Pro Max het enige model te zijn dat hier last van heeft, maar het is lastig te voorspellen hoe breed dit probleem misschien nog kan worden.

Gratis vervanging?

Uit de beelden die online zijn gepost, kunnen we opmaken dat het inbranden bij vrijwel elk beeld kan gebeuren. Zo hebben we afbeeldingen gezien van toetsenborden die zijn ingebrand, maar bijvoorbeeld ook iconen op het homescherm.

Veel gebruikers hebben gemeld dat Apple hun iPhone 15 Pro Max-modellen gratis heeft vervangen, dus als je ook last hebt van dit probleem op jouw toestel, dan kan je het beste even contact opnemen met Apple via de officiële website of de dichtstbijzijnde Apple Store. Hopelijk zal het dan ook geen probleem zijn om een gratis vervanging te krijgen.

Tot nu toe heeft Apple dit probleem nog niet officieel erkend. Het kan zo zijn dat maar een relatief klein aantal toestellen last heeft van dit probleem en dat deze dus ook redelijk snel kunnen worden vervangen.

Zelfs als dit uiteindelijk geen heel groot probleem wordt, is het helaas wel weer een extra probleem waar Apple en zijn leveranciers waarschijnlijk niet op zaten te wachten. Recentelijk heeft Apple namelijk ook al erkend dat de iPhone 15 Pro een oververhittingsprobleem had, waar inmiddels een oplossing voor is uitgebracht via een software-update. Verder zijn er ook nog meldingen geweest van nieuwe iPhones die 's nachts uit het niets ineens zichzelf uitschakelen. Dat is natuurlijk vrij vervelend als je je iPhone ook als wekker gebruikt.