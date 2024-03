Apple Kaarten op iPhone krijgt mogelijk binnenkort een handige wandelfunctie van de Apple Watch

Apple Maps was een beetje een ramp toen het in 2012 voor het eerst werd gelanceerd, maar in de tien jaar daarna is het enorm verbeterd en kan het nu dankzij de uitstekende tools en functies de strijd aan met Google Maps. En nu lijkt het erop dat een van de beste functies van de Apple Watch ook beschikbaar komt op je iPhone, Mac en zelfs op de Vision Pro headset.

MacRumors beweert stukjes code te hebben gezien waaruit blijkt dat de topografische kaartfunctie van watchOS ook beschikbaar wordt in iOS, macOS en visionOS. Deze functie bevat extra details die het lezen van kaarten een stuk makkelijker maken, zoals hoogtelijnen, wandelpaden, hoogteverschillen en Points of Interest.

Interessant genoeg merkt MacRumors op dat de code voor topografische kaarten al in 2023 is geïntroduceerd in iOS, macOS en visionOS, maar sindsdien inactief is gebleven. Dat betekent dat Apple het alleen maar hoeft te activeren in toekomstige versies van deze besturingssystemen en dan is alles klaar voor gebruik.

En dat is blijkbaar precies wat Apple aan het doen is in iOS 18, macOS 15 en visionOS 2. MacRumors zegt dat het "backend-bestanden" voor deze besturingssystemen heeft bekeken en in elk geval "is de code actief". Dat suggereert dat het slechts nog een kwestie van tijd is voordat de functie ook buiten de Apple Watch opduikt.

Binnenkort beschikbaar voor iOS 18

Topografische kaarten werden voor het eerst gelanceerd met watchOS 10 en werden gebruikt om de Apple Watch Ultra 2 te promoten als een belangrijke tool voor buitensporters. Maar als MacRumors gelijk heeft, hoef je niet de duurste smartwatch van Apple te hebben om te genieten van meer gedetailleerde en informatieve kaarten op je apparaten.

Op dit moment is de functie echter alleen beschikbaar in de VS. Er is nog niets bekend over wanneer de functie beschikbaar wordt voor gebruikers elders in de wereld.



Het introduceren van topografische kaarten op de iPhone is slechts een van de geruchtmakende functies voor iOS 18. Wat tot nu toe de meeste aandacht heeft getrokken, is het plan van Apple om de mogelijkheden van AI op je apparaten drastisch uit te breiden. Dit plan omvat naar verluidt het toevoegen van AI aan populaire apps zoals Apple Music en Pages, en het bedrijf is naar verluidt in gesprek met Google en OpenAI om een AI-chatbot naar iOS te brengen.

Dat alles betekent dat iOS 18 wel eens een van de grootste software-updates in de geschiedenis van Apple zou kunnen worden, ook voor Apple Maps. Tijdens de Apple WWDC 2024-conferentie op 10 juni komen we er zeker achter wat de update gaat inhouden.