Volledig specs Google Pixel 8 Pro uitgelekt: dit zijn de belangrijkste upgrades

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro worden morgen al onthuld tijdens het Made by Google-evenement op 4 oktober. Zoals gewoonlijk hebben uitgebreide lekken al veel specificaties en functies onthuld. Nu zien we gedetailleerde info over de camera's van de Pixel 8 Pro en de Tensor 3-chipset die naar verwachting beide telefoons zal aandrijven.

De informatie komt van leaker @thisistechtoday (via Phone Arena), die afbeeldingen heeft gedeeld van specs die aan hen zijn verstrekt door een anonieme bron. Dit zijn niet zomaar lijsten met specificaties, want ze worden getoond binnen apps die op de Pixel 8 Pro draaien, zoals je hieronder kunt zien.

We beginnen met de Tensor G3 chipset: een van de apps geeft aan dat deze negen CPU-kernen heeft, waarvan er een draait op 2,91 GHz, vier op 2,37 GHz en vier op 1,70 GHz.

EXCLUSIVE: Google Pixel 8 Pro Hardware information. https://t.co/ESwLhJLjni pic.twitter.com/83kDyFyCP5October 2, 2023 See more

Ter vergelijking: de Tensor G2 die de Pixel 7 aandrijft is een octa-core chipset met topsnelheden van 2,85 Ghz. Volgens deze gegevens heeft de Tensor G3 dus een extra kern en een hogere topsnelheid.

Mysterieuze camera's

De informatie over de camera's is minder duidelijk en mogelijk foutief. De specs in de apps geven aan dat er vijf sensoren achteraan zijn met allemaal rond de 12MP, terwijl we in werkelijkheid drie camera's verwachten en veel meer megapixels.

De software die deze specificaties geeft is onofficieel, dus het kan zowel fouten maken als de details op vreemde manieren weergeven. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de software het aantal megapixels van een foto na pixel-binning weergeeft. Een 48MP-camera combineert bijvoorbeeld vier pixels tot één grote pixel zodat de uiteindelijke foto een resolutie van 12MP heeft.

Hoe dan ook, we zouden deze specificaties met een korreltje zout nemen. Er wordt verder melding gemaakt van zowel een 10,5MP als een 8,4MP-frontcamera. De Pixel 7 Pro heeft daarentegen een 10,8MP-selfiecamera en we verwachten hier ongeveer hetzelfde. Het zou dus kunnen dat het cijfer van 10,5MP ongeveer klopt en dat de 8,4MP een andere opnamemodus is. Er zijn trouwens geen geruchten dat de Pixel 8 Pro twee selfiecamera's heeft.

Vervolgens wordt in een van de afbeeldingen melding gemaakt van 12 GB RAM en 128 GB opslagruimte, wat ook de basisconfiguratie van de Pixel 7 Pro is.

EXCLUSIVE: Hands-On Video of the Google Pixel 8 Pro in the Blue "Bay" color and the Pixel 8. https://t.co/PhLkhvD3uc pic.twitter.com/TMx1c7vzM3October 2, 2023 See more

Ten slotte heeft dezelfde bron ook een korte hands-on video gedeeld van de Google Pixel 8 Pro in het blauw en de standaard Pixel 8 in het zwart. Je kunt zien hoe ze worden uitgepakt en hoe glanzend de achterkant van deze telefoons is. Maar tussen de lekken en teasers is er eigenlijk niets dat we nog niet eerder hebben gezien.

Heel binnenkort krijgen we een volledig en officieel beeld van beide telefoons. Het evenement begint om 16u, onze tijd.