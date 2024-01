Google Pixel 8 binnenkort beschikbaar in nieuwe mintgroene kleur

Als je al lange tijd de Google Pixel 8 overweegt, maar hem nog niet gekocht hebt, kan dit nieuws je misschien overtuigen. Google heeft namelijk advertenties online geplaatst waarin mintgroene verfstroken over een Pixel-telefoon te zien zijn.

Er is nu zelfs een aftelklok op de Amerikaanse Google Store (via Android Authority) waarin de nieuwe kleur wordt genoemd, samen met een animatie waarin een blauwe Pixel 8 Pro wordt bedekt met lichtgroene verf.

De tekst op de afbeelding vermeldt de "Google Pixel 8", hoewel de telefoon in de animatie een Pixel 8 Pro is. Je ziet namelijk drie camera's achteraan. Momenteel is het dus nog niet duidelijk welk model de nieuwe kleurenoptie krijgt. We hopen natuurlijk dat beide telefoons beschikbaar zullen zijn in de nieuwe kleur.

Wat we wel weten, is dat de aftelklok van Google eindigt op donderdag 25 januari om 9u01, onze tijd. Aangezien de aftelklok niet te zien is op de Nederlandse of Belgische Google Store, weten we überhaupt niet of de nieuwe kleur hier beschikbaar zal zijn.

Is het gras (mint)groener aan de overkant?

Op dit moment kun je de Pixel 8 krijgen in het donkergrijs, zwart en roze (het lijkt meer op perzik). De Pixel 8 Pro is beschikbaar in het lichtblauw, zwart en porselein (lichtgrijs). Alleen de zwarte kleurenvariant is voorlopig beschikbaar bij beide smartphones.

Het is zeker niet ongezien dat fabrikanten een nieuwe kleur voor hun telefoons lanceren na een paar maanden. Zo zagen we in het verleden de gele iPhone 14 en de paarse Samsung Galaxy S22. Ook Motorola heeft er een gewoonte van gemaakt om zijn premium smartphones extra kleurenvarianten te geven, zoals de Edge 40 in het Viva Magenta.

Alle ogen zijn momenteel nog gericht op de Samsung Galaxy S24 en door een nieuwe kleur uit te brengen, laat Google merken dat het ook nog bestaat. We verwachten verder niet dat er iets anders aan de telefoons verandert. Mogelijk verschijnt er nog een nieuwe officiële cover in een bijpassende kleur, maar daar houdt het wellicht op. Houd zeker de Google Store in de gaten voor meer informatie.