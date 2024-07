De officiële Pixel 9 Pro hoesjes zijn uitgelekt met een onverwachte nieuwe kleur

Het aantal lekken over de Google Pixel 9 neemt snel toe, en de nieuwste onthullingen tonen de officiële hoesjes voor de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL. Deze onthullingen laten ook een verrassende extra kleur zien.

Deze renders, afkomstig van de bekende leaker @OnLeaks en Android Headlines, laten zien hoe de grote camerabulten op de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL worden beschermd door de gebogen contouren van de siliconen hoesjes.

Als deze kleuren kloppen, zullen de opties Charcoal, Porcelain, Hazel, Rose en Aloe zijn. Die laatste kleur komt overeen met een van de opties voor de Google Pixel 8a, hoewel we deze kleur niet hadden verwacht voor de Pixel 9 Pro.

Er zijn mogelijk nog verrassingen in petto voordat deze telefoons officieel worden onthuld, wat gepland staat voor dinsdag 13 augustus.

XL formaat

De Pixel 9 Pro hoesjes kunnen er ongeveer zo uitzien (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Wat betreft de Pixel 9 Pro XL-hoesjes, zijn er alleen de kleuren Charcoal, Porcelain, Hazel en Rose, dus geen Aloe. Dit suggereert dat er een exclusieve kleur voor de Pixel 9 Pro komt, met andere kleurkeuzes voor de standaard Pixel 9.

Deze hoesjes lijken sterk op de officiële hoesjes die we eerder van Google hebben gezien voor Pixel-telefoons, met een gladde, rubberachtige buitenkant en een zachte stoffen binnenkant om je toestel goed te beschermen.

Op deze manier lijkt het erop dat er weinig nieuws overblijft voor Google om aan te kondigen tijdens het geplande lanceerevenement. Naast officiële teasers hebben we al veel gehoord over de geüpgradede specificaties waar we naar kunnen uitkijken en de mogelijke ontwerpen van deze telefoons.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Naast de vier telefoons in de Pixel 9-serie, plus de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro Fold, is de kans groot dat we ook de aankondiging van de Pixel Watch 3 en de Google Pixel Buds Pro 2 tijdens hetzelfde evenement zullen zien.