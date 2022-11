Tijdens Black Friday een nieuwe TV kopen? Zorg dan voor de juiste HDMI-kabels

We hebben vast allemaal tegenwoordig ergens in huis wel een hoopje verschillende HDMI-kabels liggen van alle apparaten die we al lang niet meer gebruiken. Bijna elk apparaat waar een HDMI-kabel voor nodig is, komt ook met een HDMI-kabel in de doos en als dat niet zo is, dan koop je meestal een nieuwe. Uiteindelijk heb je er veel meer verzameld dan het aantal HDMI-poorten op je TV. Maar goed, dan heb je gewoon genoeg reservekabels en hoef je voor een lange tijd geen nieuwe meer te kopen, toch? Dat is dus niet helemaal waar.

Jarenlang was er niet echt een groot verschil tussen HDMI-kabels, of ze nou duur of goedkoop waren. Een HDMI-kabel is een HDMI-kabel. Een dure HDMI-kabel werd meestal gewoon aan mensen aangesmeerd door bedrijven die de consument konden overtuigen dat ze de duurdere kabel nodig hadden. In de praktijk maakte de kosten niet echt veel uit, de kabel werkte of hij werkte niet.

In principe was dat een tijdje geleden grotendeels het geval. Als je een HDMI-kabel van 5 euro gebruikte om je Xbox 360 op je HD-ready TV aan te sluiten werkte dat net zo goed als bij een vergulde HDMI-kabel van 20 euro.

Het was dus ook gewoon slimmer om relatief goedkope HDMI-kabels te kopen en door te tijd heen te verzamelen. Die werkten toch prima, tot dat op een gegeven moment niet meer het geval was.

HDMI-ellende

Toen het nog slim was om goedkope kabels te kopen en aan te bevelen aan anderen, hoefde een HDMI-kabel ook niet heel veel te kunnen. De kabel werd gebruikt om videosignalen van 720p of soms 1080p door te geven met een audiosignaal erbij.

Inmiddels verwachten we echter meer van onze HDMI-kabels. De videosignalen die ze moeten aankunnen zijn nu vaak 4K of zelfs 8K en daarbij komt nu multi-channel en uncompressed audio voor surround sound bij onze eigen bioscoopervaring. Bij ARC (audio return channel) en eARC gaat de audio ook en beide richtingen en een HDMI-verbinding draagt nu ook meer data met zich mee zoals HDR-data en netwerkdata.

De bandbreedte van de kabels (hoeveel data er tegelijk kan worden verstuurd) staat dus ook steeds meer onder druk en dat kunnen die oude, goedkope kabels niet meer aan.

Check je kabels dus even voor Black Friday

Black Friday 2022 komt er al snel weer aan (25 november) en we verwachten ook weer veel goede Black Friday TV-deals. Als je van plan bent om tijdens Black Friday een nieuwe TV te kopen, dan is het dus handig om te zorgen dat je ook de juiste kabels hebt.

Dat is bijvoorbeeld belangrijk als je een nieuwe 4K TV gaat kopen met HDR en ondersteuning voor G-Sync en FreeSync, zodat je hem kunt verbinden met je gaming-pc om pc-games in 4K te spelen met een verversingssnelheid van 120Hz.

Als je dan je oude HDMI-kabels gebruikt, dan zie je soms alleen wat flitsen op je scherm, maar verder niets. Ook HDR aanzetten in Windows 11 zorgt zonder de verkeerde kabel al voor problemen. Die oude kabels kunnen het signaal van bijvoorbeeld een RTX 3080 Ti GPU niet zonder problemen versturen, want die GPU heeft echt (net als de TV waarschijnlijk) bij 4K 120Hz een HDMI 2.1-verbinding nodig.

Het kan zijn dat je ergens wel een kabel hebt liggen die het signaal wel kan versturen, maar het probleem met veel van de goedkope kabels is dat er ook niet duidelijk op staat wat voor soort HDMI-kabel het is.

Je kunt dus misschien voor moderne televisies toch maar beter even een nieuwe high-speed HDMI-kabel kopen. Dat gaat misschien wel in tegen het aangeleerde gedrag van goedkope kabels kopen, maar je hoeft nog steeds niet de duurste kabels te kopen als ze maar de juiste specs hebben. Met een HDMI 2.1-kabel kun je namelijk wel in 4K HDR 120Hz gamen op je nieuwe 4K TV (als ook de TV het ondersteunt).

Als je komende Black Friday een nieuwe TV, een nieuwe monitor of een ander apparaat met een HDMI-aansluiting (zoals een nieuwe gaming-laptop of gaming-pc) gaat kopen, zorg dan dat je de juiste kabels hebt om het allemaal aan te sluiten.