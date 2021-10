Xiaomi Redmi Note 11 komt met 108MP camera

De tijd dat goedkope smartphones minderwaardige camera's en specs kregen, is stilaan op zijn einde aan het lopen. Steeds meer toestellen krijgen betere hardware, wat blijkt nu weer een budgetsmartphone met een super-high-res 108MP camera komt.

Xiaomi plaatste op het Chinese socialemediaplatform Weibo een bericht over de aankomende Redmi Note 11 en Note 11 Pro, die op 28 oktober verschijnen. Het bedrijf deelde een teaser van de twee smartphones waar een duidelijke '108MP' in te zien was.

Daarop volgde een andere teaser waarin we de sensor zagen, samen met bijkomende informatie over onder meer de resolutie en hoe pixel binning werkt.

Het bedrijf lost al een tijdje traag teasers voor de aankomende lancering van de Redmi Note 11, en dat voornamelijk in de vorm van lifestyle-beelden van mensen met de smartphone. De lancering vindt op 28 oktober plaats, en dat enkel binnen China. De toestellen zullen echter later wel een wereldwijde release hebben.

Het ziet er dus naar uit dat de Redmi Note 11 Pro, en misschien ook het standaardmodel, met een 108MP zullen verschijnen. We hebben echter nog geen idee van de specs van de andere camera's achteraan. Dit is niet de eerste smartphone van Xiaomi met een soortgelijke sensor, of zelfs de eerste budgetsmartphone die deze camera krijgt. De Redmi Note 10 Pro had er immers ook eentje. Het toont wel dat dit soort specs steeds meer mainstream worden.

Analyse: 108MP camera's voor iedereen

Ook al was de eerste smartphone met een 108MP camera een middenklasse toestel (de Xiaomi Mi Note 10), toch was dit soort sensor een lange tijd enkel beschikbaar in high-end smartphones zoals de Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20 Ultra en Motorola Edge Plus.

Anderhalf jaar na de release van deze toestellen zagen we 108MP camera's echter doorsijpelen naar meer budgetvriendelijke smartphones. Zo zagen we bijvoorbeeld de Realme 8 Pro en Redmi Note 10 Pro er eentje krijgen.

Je moet dus niet meer veel geld neerleggen om met een super-high-res camera aan de slag te gaan. Dit is echter wel doorgaans de manier waarop dit soort functies werken. Ze verschijnen eerst in duurdere toestellen en komen geleidelijk aan naar meer betaalbare smartphones. Dit geldt ook voor meerdere camera's achteraan, in-screen vingerafdruksensoren en gezichtsherkenning.

Het grote verschil hier met 108MP camera's is dat ze nog niet voor alle doelpublieken hun specifieke nut hebben gevonden. Slechts een handvol gebruikers heeft dit soort foto's nodig, waardoor de meerderheid er eigenlijk weinig aan heeft.

Zodra de Xiaomi Redmi Note 11 een wereldwijde release kent, zullen we hem uitvoerig testen om te zien hoe goed het werkt. We vragen ons wel nog steeds af hoeveel gebruikers juist bij dit soort camera's gebaat zullen zijn.