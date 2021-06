Windows 11: naam besturingssysteem opnieuw gelekt

Windows 11 is opnieuw opgedoken in een lek. Het suggereert dat het vernieuwde besturingssysteem van Microsoft toch echt de naam Windows 11 zal krijgen. Het wordt de opvolger van Windows 10.

Dit lek is afkomstig van Microsoft zelf, zo meldt Windows Latest, die een ondersteuningsdocument via Github bemachtigde. Het gaat om documentatie voor Microsoft Azure. Onder de plek waar Windows 10 wordt vermeld, kunnen we duidelijk 'Windows 11' lezen.

Andere hints naar de naam 'Windows 11' zijn een teaservideo die exact 11 minuten lang is en een evenement dat om 11:00 wordt gehouden, terwijl dat geen typisch tijdstip is voor een event van Microsoft. Het cijfer 11 is dus al meerdere keren de revue gepasseerd. Nu steeds meer geruchten naar de naam wijzen, kunnen we inmiddels bijna met zekerheid stellen dat de opvolger van Windows 10 toch echt Windows 11 zal heten.

Natuurlijk is niets zeker tenzij Microsoft dit zelf naar buiten brengt, maar er zijn vrij weinig redenen om aan te nemen dat het nieuws incorrect zou zijn.