Windows 11 krijgt visual effects die je PC niet vertragen

Windows 11 krijgt een visuele oppepper, aangezien Microsoft het 'Mica'-effect zal uitbreiden naar meer apps in hun besturingssysteem.

Windows Latest merkte deze uitbreiding op. Voor als je het effect nog niet kent: het Mica thema is een semi-transparant effect dat wordt toegepast op vensters en titelbalken, zodat daar het bureaublad doorheen schemert. Hoewel het een fraai effect geeft, is het een subtiele toevoeging aan je werkervaring. Zoals Microsoft het uitlegt “maakt het slechts één keer sample van je bureaublad om het effect te creëren”.

Doordat het bureaublad slechts één keer wordt gesampled, betekent dat minder prestatieverlies. Je krijgt wat extra glans aan de desktopomgeving zonder enige traagheid met zich mee te brengen, vooral met oudere of minder krachtige hardware.

Een Reddit-gebruiker zag dat Mica in Microsoft Word beschikbaar was, en zoals Windows Latest opmerkt, is Mica inmiddels voor preview-builds ook geïntroduceerd in de titelbalk van de Feedback Hub en Tips-apps in Windows 11. Het effect is al aanwezig in sommige Windows 11-basisapps zoals Paint, Foto's, Calculator en de Edge-browser.

(Image credit: Microsoft / Windows Latest)

Analyse: Mica helpt je met focussen

Het lijkt de bedoeling dat Mica langzaamaan beschikbaar zal komen in alle basisapps van Windows 11 (en Microsoft Office). Dat is een fijn vooruitzicht, want je krijgt een mooiere UI zonder (hopelijk) merkbare invloed op de prestaties.

Natuurlijk kan de softwaregigant het niet maken om effecten te introduceren die je computer trager maakt, zeker niet omdat Windows verantwoordelijk is voor de basisbediening van je computer. Bovendien verspreid Microsoft maar wat graag het bericht dat het volgende jaar flink werkt om de prestaties van de kerninterface-elementen in Windows 11 flink te verbeteren, waaronder het oplossen van enkele problemen rond Verkenner waar sommige gebruikers tegenaan liepen.

Mica ziet er trouwens niet alleen maar mooi uit. Microsoft heeft het zo ontworpen dat Mica de aandacht vestigt op de app die je op dat moment gebruikt. Voor inactieve apps die open zijn, verschuift Windows terug naar een effen neutrale kleur. Dat levert je een duidelijk signaal en visuele differentiatie voor de actieve applicatie. Kortom: je aandacht blijft meer op de geopende app!