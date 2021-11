Windows 11 kampt alweer met bug in de Verkenner-app

Windows 11 is geraakt door een bug en weer is het de Verkenner-app waar de problemen zitten.

Windows Verkenner is het programma waarmee je bestanden en mappen organiseert op een pc. Het contextmenu zorgt voor vertragingen in de applicatie. Dit menu komt in beeld wanner je met de rechtermuisknop op een map of bestand klitk.

Volgens Windows Latest heeft de bug te maken met aanpassingen aan het contextmenu in Windows 11. Een van de wijzigingen is dat de meest gebruikte acties in het menu nu bovenaan de lijst staan.

Een bijwerking van deze functie, is dat het menu erg traag reageert. Volgens gebruikers zijn er vertragingen van een halve seconde te merken wanneer je het menu opent (via de Feedback Hub). Ook regent het klachten over dat het menu kleiner is en minder functies heeft dan de Windows 10-voorganger.

Met name minder krachtige pc’s worden hard geraakt door deze bug.

Het goede nieuws is dat Microsoft bezig is om het te repareren. In testversies van Windows 11 is de fix al geïmplementeerd. Volgens Windows Latest zou de bug verholpen moeten zijn in versie 22478 van het besturingssysteem.

Analyse: de Windows Verkenner-nachtmerrie

Sinds de release van Windows 11 is de Verkenner-app een probleemgeval. Eerst door een geheugenlek in het programma die zorgde voor sterk verminderde prestaties. Daarna was er een probleem met de opdrachtbalk en nu is het contextmenu de boosdoener.

Versie 22478 van het besturingssysteem moet veel van de problemen oplossen. Hopelijk is er snel een einde aan de Windows Verkenner-malaise zodat gebruikers met een gerust hart de upgrade kunnen maken naar Windows 11.

Als bugs blijven verschijnen komt dat de reputatie van het nieuwe besturingssysteem niet ten goede. De Verkenner-app is een van de simpelste, maar toch belangrijkste programma’s op een pc. Als zelfs die niet goed werkt, ziet dat er niet goed uit voor Microsoft.