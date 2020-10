Windows 10 update levert weer een grote copy-paste upgrade

Microsoft is van plan om zijn bestaande Cloud Clipboard-functie in een aankomende Windows 10-update aan te passen, waarna gebruikers in staat zullen zijn om materiaal te copy-pasten over elk toestel.

Deze functie, die werd geïntroduceerd in 2018, synchroniseert clipboard-inhoud over meerdere Windows 10 computers die gelinkt zijn aan dezelfde Microsoft-account. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tekst naar het clipboard kopiëren op hun desktop en dit later op de dag plakken in een document dat op hun laptop staat.

Microsoft is echter bezig met deze handige functie ook uit te breiden naar smartphones en tablets, via de SwiftKey-toetsenbordapp van Microsoft op Android.

Microsoft SwiftKey voor Android is een alternatief toetsenbord dat de schrijfstijl van de gebruiker leert om zo de meest relevante woorden te voorspellen, met als doel het versnellen van de typsnelheid. Een typmodus met swipen biedt ook een andere manier aan voor gebruikers om tekst en e-mails samen te stellen op hun Android-toestellen.

In de bètaversie van de dienst probeert Microsoft een integratie met het bestaande Windows 10 Cloud Clipboard uit - een project dat twee jaar geleden voor het eerst werd gelanceerd, maar daarna tijdelijk werd gepauzeerd.

Met de nieuwe integratie zullen gebruikers van Android in staat zijn om items te kopiëren op hun mobiele toestel en vervolgens te plakken op hun Windows 10-machines (en vice versa), waardoor het werken op meerdere toestellen vlotter verloopt.

Het clipboard van SwiftKey zal ook een nieuwe Cloud Clipboard UI krijgen, die je terug zal vinden in de toolbar van het toetsenbord.

TechRadar Pro heeft Microsoft gevraagd om duidelijkheid te scheppen of de SwiftKey Cloud Clipboard-integratie later ook naar Appletoestellen komt, en we zullen het artikel dan ook van de nodige updates voorzien bij meer informatie.

De uitbreiding van de Clipboard-functie naar meerdere toestellen komt in het zog van twee andere grote veranderingen aan het copy-en-pasten van Windows 10 die deze zomer zijn aangekondigd.

Microsoft heeft recent een nieuw ontwerp van het lokale clipboard onthuld, wat een paneel zal bevatten van alle meest recente gekopieerde afbeeldingen en GIF's, samen met de 25 laatste toevoegingen - en het wordt verwacht in de nieuwste Windows 10 update.

De vlaggenschip-browser van het bedrijf, Edge, krijgt ook een nieuwe Link Format-functie, die gebruikers in staat stelt om te kiezen of een URL die gekopieerd wordt van een adresbalk als link moet worden geplaatst, of als gewone tekst.

Via Windows Latest