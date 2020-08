Windows 10 update geeft nieuwe twist aan kopiëren en plakken

Microsoft mag dan van plan zijn om Windows 10X in de lente van 2021 uit te brengen, er zijn geruchten die erop wijzen dat enkele nieuwe functies al eerder beschikbaar komen voor consumenten. Een van de nieuwe functies verandert de manier hoe wij kopiëren en plakken op grondige wijze.

Windows Latest meldt dat Windows 10 Build 20185 een nieuw paneel heeft toegevoegd, waar gebruikers emoji's, GIFs en zelfs content van hun klemborden aan toe kunnen voegen. Het nieuwe paneel bevat ook een aantal nieuwe functies om het makkelijker te maken voor gebruikers om content toe te voegen aan hun berichten, documenten en e-mails.

Naast de mogelijkheid om toegang te krijgen tot je meest recent gebruikte emoji's en GIFs en om te zoeken naar nieuwe, bevat het paneel een functie genaamd "Klembordgeschiedenis". Deze functie toont een lijst van items die gebruikers recentelijk naar het klembord hebben gekopieerd.

Hoewel er al alternatieven voor het officiële klembord beschikbaar zijn voor Windows, zal het nieuwe paneel vergelijkbare functionaliteit bieden en kan het zelfs worden gesynchroniseerd tussen de apparaten.

Het klembord in Windows 10 geeft gebruikers al toegang tot hun klembordgeschiedenis op elk gewenst moment door op de Windows toets en 'V' te drukken. Klembord-items kunnen ook gedeeld worden over Windows 10 apparaten door naar de systeeminstellingen te gaan en te kiezen voor "Automatisch synchroniseren van tekst die ik kopieer" in het klembordmenu onder het tabblad "Synchroniseren over apparaten". De klembordgeschiedenis slaat op dit moment echter maximaal 25 items op en alles wat daarna komt, wordt automatisch verwijderd.

De nieuwe klembordgeschiedenis die binnenkort in Windows 10 verschijnt, ondersteunt niet alleen tekst maar ook afbeeldingen en HTML-inhoud. Gebruikers kunnen ook de geschiedenis van het klembord verwijderen of de functie volledig uitschakelen vanuit het instellingenmenu.

Als je eerder gebruik hebt gemaakt van Google's toetsenbord-app Gboard, zal het nieuwe paneel in Windows op vrijwel dezelfde manier werken als GIFs en kunnen emoji's zeer snel en eenvoudig in je berichten of documenten worden ingevoegd.

Het nieuwe paneel zal naar verwachting aankomen met de volgende functie-update van Windows 10, hoewel het op dit moment nog onbekend is wanneer Microsoft die zal uitbrengen.