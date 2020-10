Windows 10 interface valt na laatste update voor sommige gebruikers uit elkaar

De laatste cumulatieve update van oktober voor Windows 10 blijkt een resem serieuze problemen met zich mee te brengen voor sommige gebruikers, waaronder het verdwijnen stuklopen van kritieke onderdelen van de desktopinterface.

Dit gebeurt bij zij die de laatste ronde van patches voor de Windows 10 November 2019 Update en Mei 2020 Update hebben toegepast, volgens een bericht van Windows Latest.

Er is een reeks van verschillende problemen, zoals reeds aangehaald, al is het nog niet bekend hoe wijdverspreid deze individuele bugs kunnen zijn.

Enkele van de meest lastige problemen doen zich voor in de hoofdinterface van Windows 10, jammer genoeg, waarbij sommige gebruikers melden dat de bestandsverkenner zelf onstabiel is geworden na de update, zoals we reeds hebben gezien.

In de Feedback Hub van Microsoft zegt een bericht: "Taakbeheer verschijnt en verdwijnt continu, en de verkenner crasht. Dit gebeurt voor 30 seconden, en dan komt de desktop terug naar boven en werkt Explorer terug. Heb KB4579311 [patch voor de Mei 2020 Update] verwijderd en systeem start normaal."

Gebrek-aan-actiecentrum

Windows Latest heeft hier ook geobserveerd dat het Actiecentrum daadwerkelijk verdween bij de installatie van Windows 10, waarbij er een blanco scherm verscheen bij toegang tot het venster. Dit probleem zette zich verder tot de laatste cumulatieve update werd gedeïnstalleerd, waarna het verdween.

Het ziet er zeker naar uit dat deze update grote problemen veroorzaakt op de Windows 10 desktop.

Ook zijn er verschillende algemene prestatieproblemen gerapporteerd, met PC's die sinds de Oktober Update trager zijn gaan lopen, en Blue Screen of Death-crashes (die ook in een eerdere update te zien waren) beginnen ook te verschijnen.

Daarbovenop klagen sommige gebruikers dat de update problemen veroorzaakt met hun printer, zoals we ook al eerder hebben gehoord, en ze zijn dan niet in staat om dat toestel te gebruiken. Gelukkig is de oplossing in dit geval eenvoudig, zoals Windows Latest stelt: je moet gewoonweg de verbinding met de printer verbreken, de PC opnieuw opstarten en dan de printer opnieuw verbinden.

Tot slot zijn er verspreide berichten van verscheidene netwerk- en internetproblemen, waaronder een pakketverlies bij netwerken.

Dit zorgt allemaal voor een boel problemen voor Microsoft, zo blijkt, dus duim met ons mee dat er snel oplossingen aankomen, in het bijzonder voor deze kapotte onderdelen van de Windows 10 interface.