Windows 10 update zorgt voor crashes en bootloops bij sommige gebruikers

Windows 10 heeft blijkbaar nog meer problemen veroorzaakt met zijn laatste updates voor augustus. Sommige gebruikers melden dat ze een aantal ernstige problemen ondervinden rond crashes en Blue Screens of Death (BSOD). Het is zelfs voorgekomen dat mensen in een constante bootloop van blauwe schermen terechtkwamen.

Het probleem speelt vooral bij gebruikers die de updates KB4566782 en KB4565351 hebben geïnstalleerd om problemen van de Mei 2020 en November 2019 update te verhelpen.

Voorheen waren er klachten van gebruikers die problemen ondervonden met het installeren van deze patches. Ze kregen af en toe mysterieuze foutmeldingen bij het installeren. Bij gebruikers waar de patches wel 'met succes' zijn geïnstalleerd, zorgde dit vaak voor nog grotere problemen.

Windows Latest meldt in een overzicht dat er talloze soorten problemen spelen bij veel Windows 10-gebruikers. Veel van de issues zijn gesorteerd in een Reddit-draad.

Eén gebruiker rapporteerde: "Mijn XPS 9300 raakte in een 'blue screen' bootloop door de update [KB4565351]."

Een andere gebruiker legt uit: "Ik heb een upgrade uitgevoerd naar Windows 10 versie 2004 [Mei 2020 Update] - KB4566782 (OS Build 19041.450), waarbij ik een BSOD krijg als Intel Virtualization Technology is ingeschakeld. Uitgeschakeld wel in staat om op te starten in Windows." Deze gebruiker merkt ook op dat er na de update geen audio meer uit de PC kwam. Het zou ook kunnen gaan om een probleem dat specifiek geldt voor Lenovo ThinkPad PC's.

Het lijkt erop dat sommige ThinkPad-machines om de een of andere reden (extra) te lijden hebben onder deze updates, omdat verschillende andere gebruikers op het Reddit-draadje problemen beschrijven met BSOD's, schijnbaar gerelateerd aan virtualisatiemogelijkheden (Hyper-V, Intel Virtualization of Windows Sandbox.

Loop je aan tegen soortgelijke problemen, dan kan het de moeite waard zijn om virtualisatiemogelijkheden uit te schakelen. Werkt dit niet? Dan rest er weinig anders om de PC terug te zetten naar de oudere build-versie.

Dieper in de problemen

Naast problemen met audio klagen diverse gebruikers over bevriezingen van het scherm. Een quote van een andere Reddit-gebruiker: "Daarnaast bevriest de computer vaak, soms voor 5/10 seconden sinds de laatste update."

Er zijn ook meldingen van ontevreden PC-eigenaren op Microsoft's eigen Answers.com forum, waarvan er één observeert: "Ik heb KB4566782 een paar dagen geleden geïnstalleerd. Mijn systeem is Windows 10 2004, 64-bit, geïnstalleerd op Thinkpad T470. Als gevolg daarvan had ik last van langzaam Wi-Fi surfen en zeer trage (praktisch nul) downloadsnelheden.

"Nadat ik elke oplossing had geprobeerd (update drivers, etc.) en had gecontroleerd of andere apparaten in mijn huis goed werkten, heb ik vandaag KB4566782 gedeïnstalleerd. Alles lijkt nu weer in orde. Ik heb mijn lesje geleerd: altijd beter om updates zo lang mogelijk uit te stellen..."

Met Microsofts recente track record voor Windows 10 updates, zouden we niet verbaasd zijn als een aantal mensen dezelfde opvatting delen.