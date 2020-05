WhatsApp Web krijgt Messenger Rooms ondersteuning

Het is nog niet zo lang geleden dat Facebook haar eigen Messenger Rooms live heeft laten gaan. Deze videoconferentie software moet marktaandeel van Zoom, Microsoft Teams en Google Meet afsnoepen. Om dit te bewerkstelligen heeft Facebook in ieder geval één grote troef in handen: WhatsApp.

Een nieuw gerucht op WABetaInfo suggereert dat WhatsApp Web op termijn gebruikt kan worden in combinatie met Messenger Rooms. Voor enkele gebruikers zou de optie zelfs al beschikbaar zijn. Het gaat om WhatsApp Web-versie 2.2019.6, die binnenkort uit de bèta-fase moet komen.

Op 24 april kondigde Facebook haar nieuwe platform Messenger Rooms aan. Dankzij de integratie met WhatsApp kan het programma in één klap uitgroeien tot een van de makkelijkste manieren om te communiceren via videoconferenties op het web.

Terwijl Zoom de nodige kritiek te verduren heeft gehad vanwege veiligheidsproblemen, verplicht Google Meet gebruikers om een Gmail-account te hebben.

(Image credit: Facebook)

Introducing Messenger Rooms and More Ways to Connect When You’re Apart https://t.co/5IKGVYPqI6 pic.twitter.com/ZEPxXCgIsfApril 24, 2020

Ten tijde van de lancering van Messenger Rooms vertelde Mark Zuckerberg dat het ondersteund wordt door diverse platformen, waaronder WhatsApp, Instagram, en Portal. De huidige testfase van WhatsApp met Rooms toont aan dat Facebook bezig is met de ontwikkeling van een volwaardig app voor videochats.

WhatsApp Web krijgt op het scherm een snelkoppeling naar Messenger Rooms, waarna gebruikers automatisch meegenomen worden naar deze app om een videobelsessie te starten met vrienden. Elk van de twee applicaties werken min of meer hetzelfde. Klik je via WhatsApp Web op de snelkoppeling, dan vraagt de app of je een ruimte in WhatsApp wil maken of dat je meteen overschakelt naar Messenger Rooms.

Nog niet overal in de wereld is Messenger Rooms momenteel te gebruiken. De applicatie bevindt zich dan ook nog in de uitrolfase. Ook in de Benelux moeten we nog even wachten op Facebooks videobelapplicatie.