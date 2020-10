Zoom krijgt concurrentie van Facebook Messenger Rooms voor videogesprekken tot 50 personen

Videoconferentiesoftware is op dit moment enorm populair, met Zoom als bekendste naam. Facebook wil nu een groter aandeel in die markt zien te krijgen en heeft een nieuwe tool geïntroduceerd, genaamd Messenger Rooms.

Facebook legt in een blogbericht uit dat Messenger Rooms geen aparte app is, maar een functie die kan worden opgestart vanuit de bestaande Facebook- of Messenger-apps.

Om rechtstreeks te kunnen concurreren met Zoom, kunnen andere mensen hier ook deelnemen aan een Messenger Rooms chat zonder een Facebook-account. Er is bovendien ondersteuning voor maximaal 50 deelnemers en je kan natuurlijk virtuele achtergronden instellen om je rommelige huiskamer te verbergen.

"Organiseer feestjes, breng een boekenclub bij elkaar of hang gewoon op de bank met vrienden," stelt Facebook voor, "je hoeft niet te hopen dat je op een goed moment belt of eerst elkaars kalenders te controleren."

Iedereen naar de videochat

Facebook zegt dat het binnenkort de Messenger Rooms integratie zal toevoegen aan Instagram, WhatsApp en de Portal video caller, zodat je in staat zult zijn om te videochatten vanuit eender welke app en vanop eender welk apparaat dat je voorhanden hebt.

Dit is een vervolg op de samengevoegde Messenger-app voor Windows en macOS die Facebook vorige maand heeft gelanceerd. Het sociale netwerk ziet steeds meer verkeer over de verschillende apps en wil ervoor zorgen dat het zo eenvoudig mogelijk is om verbinding te maken.

Facebook heeft ook de Live With-functie voor livestreams teruggebracht, waarbij twee mensen mee kunnen doen aan één livestream. De functie is in november verwijderd omdat het niet genoeg "waarde" toevoegde op dat moment, aldus Facebook.

De uitrol van Messenger Rooms - die volgens Facebook de komende weken zal plaatsvinden - geeft je weer een andere manier om in contact te blijven met vrienden en familie terwijl we allemaal in quarantaine zitten.