WhatsApp videogesprekken vervangen Zoom mogelijk op je pc

WhatsApp is van plan om WhatsApp Web uit te breiden met de mogelijkheid voor spraakoproepen en videobellen. Dit maakt het mogelijk een alternatief voor Zoom op het gebied van videoconferenties via je desktop of laptop.

De speurneuzen van WABetaInfo - die vaker in de broncode van WhatsApp duiken om nieuwe functies binnen de app te ontdekken - ontdekten de mogelijkheid om een spraakoproep te maken via knoppen in de rechterbovenhoek van de webversie van WhatsApp. Wanneer een gesprek actief is, verschijnt er een pop-upscherm waar je het gesprek mee kunt bedienen. Zo kun je verder gaan met browsen in verschillende tabbladen en tegelijkertijd een gesprek voeren en beheren.

De functie is nog niet officieel aangekondigd, maar WABetaInfo stelt dat het binnen enkele weken zal verschijnen, gezien de functie er vrij afgewerkt uitziet. We houden je op de hoogte zodra de update beschikbaar is.

Wat komt er nog meer naar WhatsApp?

Ook als je WhatsApp enkel op je telefoon gebruikt, zijn er een hoop interessante functies op komst. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelfvernietigende foto's te sturen. Deze worden niet opgeslagen op de telefoon van de ontvanger en worden direct verwijderd nadat deze zijn bekeken.

Om de nieuwste functies van WhatsApp uit te proberen voor aanvang van de officiële release ervan, kun je jezelf aanmelden voor een speciaal bètaprogramma. Het programma voor Apple-gebruikers zit helaas vol, al kun je de Testflight-pagina in de gaten houden om te zien of er plek vrijkomt.

Voor Android-gebruikers kun je jouw gegevens doorgeven via de bètapagina van Google Play. Als je al over een officiële versie van WhatsApp beschikt, wordt deze automatisch binnen enkele uren geüpdatet naar de bètaversie.