Waarom Amazon's EA-aankoop enger is dan Microsofts aankoop van Activision

Volgens geruchten gaat Amazon een koopaanbod doen op EA. Dit zou echter het begin kunnen zijn van een aftakeling naar een monopolisering van de industrie.

Hoewel er tegenstrijdige berichten zijn over de aankoop van EA door Amazon (opens in new tab), is het idee alleen al een sterk alarmsignaal tegen de achtergrond van de huidige koopwoede bij grote uitgevers.

Het voelt alsof de industrie wordt opgesplitst en opnieuw samengesteld onder leiding van grote concerns. Het begon toen Microsoft probeerde te concurreren met Sony's first-party catalogus door verschillende kleinere ontwikkelaars op te kopen. Terwijl in 2018 de overname door het bedrijf van industrie-lievelingen (opens in new tab) zoals Ninja Theory, Double Fine en Obsidian Entertainment aanvoelde als een reeks monumentale stappen, is het ietwat onwennig in het huidige klimaat.

Microsoft die Bethesda kocht voor 7,5 miljard dollar voelde aan als uitschieter naar boven; een verschuiving in de markt waar voorheen ondenkbare aankopen in het spel waren. Dat werd opnieuw bevestigd toen Microsoft wederom diep in de buidel tastte om Activision Blizzard op te kopen (opens in new tab) voor een bedrag van maar liefst 68,7 miljard dollar. Nu lijkt het wel of het jachtseizoen is geopend voor megaconcerns die hun zinnen hebben gezet op steeds grotere games.

Sindsdien hebben we Sony een tegenreactie zien geven door Destiny 2-maker Bungie over te nemen voor een relatief bescheiden bedrag van 3,7 miljard dollar. Ondertussen heeft Embracer Group de westerse kant van Square Enix ontwikkeling in handen gekregen door Eidos en Crystal Dynamics over te nemen (opens in new tab) voor 300 miljoen dollar.

In slecht gezelschap

(Image credit: EA)

Dat is de sfeer waarin dit nieuws over een mogelijke overname van EA door Amazon zich situeert. Het lijkt erop dat iedereen wil proberen een graantje mee te pikken van de gamesindustrie.

Voor ons is deze hele situatie bagger. Of het nu Amazon, Microsoft, Sony of Tencent is, de huidige consolidatie van de industrie is zorgwekkend. Een toekomst waarin slechts een handvol van de grootste spelers op deze wereld de hele gamemarkt in handen hebben, is slecht, hoe je het ook wendt of keert. Het beperkt de creativiteit, de verscheidenheid aan stemmen, en de kunst die gemaakt wordt. Het opent ook de deur naar het opvoeren van de monetarisering.

Naar onze mening zijn deze overvloedige uitgaven sowieso slecht, maar sommige voorstellen zijn beter dan andere. De poging van Microsoft om Bethesda en Activision te kopen voelde bijna als het einde van een console-oorlog en het begin van iets veel groters in omvang. Maar nu lijken we in de Infinity War van het videogamekapitalisme te komen.

Het belang van de industrie

(Image credit: EA)

En dat raakt de kern van de boodschap waarom elk overnamevoorstel voor EA door een megaconcern zonder de benodigde passie voor games behoorlijk verontrustend is. Xbox- en pc-games zijn een groot deel van Microsofts activiteiten. PlayStation is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste technologiemerk voor Sony. Deze bedrijven hebben er alle baat bij dat het goed gaat met de game-industrie. Hoewel we er niet op vertrouwen dat ze de gamers altijd een plezier doen, hebben ze wel een vinger in de pap voor de gezondheid en stabiliteit van de game-industrie op lange termijn.

Dat kan niet gezegd worden van bedrijven zoals Amazon, Apple, Disney, of anderen. Zij zijn niet afhankelijk van games. Hun interesse komt alleen voort uit het feit dat het een bloeiende markt is. Google Stadia (opens in new tab) staat op het punt om in de vergetelheid te raken, maar het gaat het techbedrijf niet de das om doen. Google kan Stadia morgen sluiten en prima uit de voeten kunnen op de lange termijn. Als Microsofts gamedivisies uit elkaar zouden vallen, zou dat een enorme klap zijn voor het bedrijf.

Amazon bevindt zich nu al in een vergelijkbare positie als Google. De lancering van Amazon Luna heeft de wereld niet bepaald op zijn kop gezet. De dienst is nog steeds beschikbaar, maar het is nog lang geen grote speler op het gebied van videogames en kan gemakkelijk uitdoven.

Daarom is de mogelijke aankoop van EA door Amazon veel verontrustender dan de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Het lijkt een kostbare vlucht van de verbeelding, in plaats van een core-interesse van het bedrijf. Wat gebeurt er als de game-industrie in een recessie terechtkomt? Gaat Amazon het uitzitten als het voortbestaan van EA niet belangrijk genoeg is voor het eigen succes als entiteit? Of haalt Amazon dan de schouders op om EA op te doeken onder het mom van een ''mislukte investering''?

Een massa-effect

(Image credit: EA)

Bij EA werken vanaf 2021 ongeveer 12.900 mensen (via MacroTrends (opens in new tab)). Als Amazon besluit dat het genoeg geweest is met experimenteren, verdwijnen die banen. Een aanzienlijke, waarschijnlijk onhoudbare, hoeveelheid potentiële werknemers wordt in de strijd van de arbeidsmarkt gegooid. In het fiscale jaar 2021 rapporteerde EA (opens in new tab) een omzet van 5,6 miljard dollar. Wat gebeurt er met dat geld? Misschien gaat het naar andere publishers, maar een groot deel zou zomaar kunnen verdampen uit de industrie.

Terwijl Twitteraars er op los discussiëren wie Konami, Rockstar, Ubisoft, of wie er ook maar overblijft, moet kopen, is er één belangrijk ding dat niet mag worden vergeten: in het midden van al deze ontwikkelingen bevinden zich tienduizenden banen. Met een overname als deze wordt de toekomst van al die banen plotseling een stuk onzekerder. Terwijl sommigen enorm profiteren van de overnames, maakt de meerderheid, waarvan vooral degenen onderaan de ladder, zich nog meer zorgen.

Het is geen geheim dat EA geen rooskleurig imago heeft bij gamers, maar een realiteit waarin het bedrijf voorgoed de deuren sluit, is nog veel grimmiger en deprimerender. Alhoewel velen denken dat publishers unieke structuren zijn, zijn ze grotendeels een verzameling van getalenteerde, gepassioneerde personen verstrikt in de aanmatiging van reuzen, gebruikt als ruilmiddel in de grillen van de aandelenkoersen. Of Amazon nu EA koopt of niet, dit is een onzekere tijd voor de gamesindustrie. Liever zouden we zien dat games in handen zijn van onafhankelijke publishers, maar als we in een wereld leven waar megacorporaties iedereen moeten opkopen die onafhankelijk is, zouden we ons er veel beter bij voelen als de koper een bedrijf was dat reeds stevig in de game-industrie verankerd is.