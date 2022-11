Vivo lanceert eerste smartphone met nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset

Als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon en kracht voor jou essentieel is, dan is de Vivo X90 Pro Plus misschien iets voor jou. Het is namelijk de eerste telefoon die gebruik maakt van de Snapdragon 8 Gen 2-chipset.

Deze chipset zal naar verwachting veel van de beste Android-telefoons van 2023 aandrijven, waaronder de Samsung Galaxy S23 en de OnePlus 11. Vivo gaat nu als eerste met de chipset aan de haal.

Dat is niet eens het enige grote pluspunt van de Vivo X90 Pro Plus, want de telefoon heeft ook een 50MP-camera met een enorme 1-inch sensor. Hoewel dit niet de eerste telefoon is met een dergelijke sensor, is hij groter dan wat je in de meeste smartphones vindt. Dat zou moeten zorgen voor nog betere foto's en video's.

Naast de hoofdcamera, zien we nog een 48MP ultrawide, 50MP telecamera met 2x optische zoom en een 64MP telecamera met 3,5x optische zoom.

Andere specificaties zijn 12GB RAM, tot 512GB opslag en een 6,78-inch 1440 x 3200 AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De telefoon heeft ook een 4.700mAh batterij, met 80W bedraad opladen en 50W draadloos. Daarnaast is hij beschermd tegen stof en water dankzij de IP68-certificering.

Hij is voorlopig alleen gelanceerd in China, naast de minder interessante Vivo X90 en Vivo X90 Pro. Het belangrijkste verschil tussen deze twee en de Pro Plus is de MediaTek Dimensity 9200 chipset in plaats van een Snapdragon 8 Gen 2. Die chip is verre van traag, maar haalt het niveau van de Snapdragon weliswaar niet. Prijzen in euro zijn nog niet bekend, dus we kunnen alleen een gokje wagen op basis van de prijs in yen, met name ¥ 6.499. Omgerekend komt dat grofweg uit op 900 euro.

Er wordt niet gezegd of en wanneer ze op grotere schaal zullen worden verkocht, maar er is een goede kans dat je tenminste een van deze drie smartphones kan vinden in de Benelux. Mogelijk moet dat wel via grijze import op Belsimpel (NL) of Fnac (BE).

Analyse: het begin van een nieuwe generatie

Je hoeft niet te wachten tot de Vivo X90 Pro Plus wereldwijd in de verkoop gaat, want binnenkort zijn er nog veel meer Snapdragon 8 Gen 2-telefoons om uit te kiezen.

Zoals hierboven vermeld, zal de Samsung Galaxy S23 hoogstwaarschijnlijk deze chipset gebruiken, evenals de OnePlus 11. We weten al dat een of meer telefoons in de Oppo Find X6-reeks de 8 Gen 2 zullen gebruiken en het ziet er zeer waarschijnlijk uit dat de Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13-reeks en Motorola's Moto X40 hem ook hebben.

Kortom, als je een van de beste telefoons in 2023 koopt (met uitzondering van de iPhone), is de Snapdragon 8 Gen 2 de chipset die hoogstwaarschijnlijk zal worden gebruikt. Voorlopig heeft Vivo als enige de chipset in handen, maar het is slechts een kwestie van tijd voor zij een van de velen in het rijtje zullen zijn.