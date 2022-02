Valve staat ervoor open om Xbox Game Pass naar Steam te brengen

Valve-CEO Gabe Newell zegt dat hij openstaat om samen te werken met Microsoft om Xbox Game Pass naar Steam te brengen. Hij bevestigt daarnaast dat het bedrijf momenteel niet van plan is om een concurrerende dienst op te zetten.

Het nieuws van de potentiële samenwerking is afkomstig van Newell zelf. Nu de Steam Deck er is, legt de oprichter van Valve interviews af. Door PC Gamer werd hem gevraagd of er een Steam-versie van Game Pass onderweg is of dat hij zou samenwerken met Microsoft om de gamingdienst naar Steam te brengen. Daarop antwoordde hij:

"Ik denk niet dat het iets is wat we zelf moeten doen, het opzetten van een abonnementsdienst. Maar voor hun klanten is het duidelijk een populaire optie, we zouden graag met ze samenwerken om dat naar Steam te brengen".

Dit zou als erg mooi nieuws moeten komen voor Steam-spelers, voornamelijk als Game Pass-titels ondersteund worden door de Steam Deck.

Newell zegt dat hij er al met Microsoft over heeft gesproken. Toen het erover ging om Game Pass naar Steam Deck te brengen, zei hij het volgende: "We hebben met mensen daar best wel wat gesproken over dat topic. Als je klanten het willen, moet je uitzoeken hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat is hoe we ervoor staan."

Het is niet duidelijk of dit puur over Game Pass op Steam gaat of om een third-party-app op het apparaat. Hoe dan ook is het een interessant vooruitzicht.

Valve breidt zijn samenwerkingen uit

Valve staat de afgelopen jaren wel vaker open voor samenwerkingen met diensten van andere partijen. In augustus kondigde Valve aan dat het EA Play naar Steam zou brengen.

EA Play is vooralsnog een geslaagde toevoeging geweest voor Steam. Vooral als het gaat om games als Apex Legends. Volgens Steam Charts staat deze titel in de top 5 van meest gespeelde games op Valve's dienst.

Steam en Microsoft hebben ook al vaker samengewerkt. Games als Halo Infinite, Forza Horizon 5 en Psychonauts 2 zijn allemaal beschikbaar op Steam. Game Pass op Steam zou een logische vervolgstap zijn.

De vraag blijft echter of Xbox ervoor openstaat om Game Pass naar andere platforms te brengen. We kunnen niets anders doen dan afwachten.