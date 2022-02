Pokémon Scarlet en Violet verschijnen later dit jaar

Pokémon Scarlet en Violet zijn de volgende grote Pokémon-games die later dit jaar naar de Nintendo Switch komen.

Tijdens Pokémon Presents werd bekendgemaakt dat Pokémon Scarlet en Violet draaien om de negende generatie aan Pokémon. Je hebt de keuze uit drie nieuwe starters en er is een nieuwe regio om te ontdekken in de openwereldgame. Game Freak is wederom de ontwikkelaar. De studio bracht eerder dit jaar Pokémon Legends: Arceus uit.

Volgens Nintendo zijn Pokémon Scarlet en Violet "een evolutionaire vooruitgang" waarin je "een rijkelijke open wereld vrij kunt verkennen".

Dorpjes zullen "naadloos in de wildernis overlopen, zonder grenzen". Daarnaast zal je de Pokémon uit deze regio tegenkomen "in de lucht, in de zee, in de bossen en op straat".

De drie starters bestaan uit de katachtige Sprigatito (grassoort), de eendachtige Quaxly (watersoort) en de krokodilachtige Fuecoco (vuursoort). In de trailer hieronder kun je de nieuwe starters bekijken.

Zoals we gewend zijn van de 'standaard' Pokémon-games, zijn Scarlet en Violet voor een groot deel identiek. De outfit van je trainer zal echter anders zijn op basis van de gameversie die je speelt.

Analyse: Scarlet en Violet bouwen verder op Pokémon Legends: Arceus

Wat opvalt aan Nintendo’s onthulling van Pokémon Scarlet en Violet is dat het om een openwereldgame gaat. Pokémon Legends: Arceus was de eerste Pokémon-game met een soort van open wereld, maar Scarlet en Violet zullen de eerste hoofdtitels van de Pokémon-franchise zijn met deze aanpak.

Het bezoeken van dorpen of de het reizen door de wildernis zou niet constant meer gepaard moeten gaan met laadschermen. De nieuwe regio moet naadloos te verkennen zijn.

Game Freak heeft al aangetoond hoe de openwereldformule kan werken met Pokémon Legends: Arceus. Deze spin-off staat bekend om zijn hoge mate van vrijheid, waarbij je de wereld op je eigen tempo kunt ontdekken.

(Image credit: Nintendo)

Echter was Arceus niet helemaal een openwereldgame te noemen. Gebieden waren groot en open, maar niet geheel naadloos te verkennen. Het dorp in de game dient meer als een soort centrale hub vanuit waar je afgebakende gebieden kunt ontdekken.

Volgens wat we tot nu toe van Nintendo gehoord hebben, moeten Pokémon Scarlet en Violet nog een stapje verder gaan. De wereld moet volledig in elkaar overvloeien. Dat zou wat nieuwe gameplay-mechanics met zich mee kunnen brengen en het tempo van de game kunnen veranderen. Je zou niet langer een lineaire lijn van progressie hoeven te volgen, maar je eigen weg moeten kunnen gaan.