Twitter introduceert nieuwe richtlijnen om haatzaaiing en racisme tegen te gaan

Iedereen die wel eens gebruik maakt van sociale media weet hoe moeilijk het is om schadelijke content te verwijderen of problematische gebruikers te bannen. Twitter heeft haar regelgeving aangepast om deze haatdragende berichten in te perken. Het bedrijf bevestigt in een blogpost dat haatzaaiing op basis van ras, etniciteit, en nationaliteit zal worden geband op het platform.

Dit is niet de eerste update die Twitter heeft gemaakt aan de richtlijnen van het platform om discriminatie tegen te gaan. In juli 2019 werden deze richtlijnen al aangepast om haatuitingen aan het adres van religieuze groepen tegen te gaan. In maart 2020 voegde Twitter hier haatdragend taalgebruik aan toe op basis van leeftijd, beperking of ziekte.



Alle berichten die in strijd zijn met deze richtlijnen worden gedetecteerd en verwijderd door de geautomatiseerde systemen van Twitter. Alle handmatig gerapporteerde onverdraagzaamheid zal nu sneller worden verwijderd.

Er worden ook stappen ondernomen om de accounts van recidivisten (tijdelijk) op te schorten, hoewel er niets bekend is over een permanent verbod op problematische accounts.

Veiligere, inclusieve sociale media

Voorbeelden van haatdragende content die door Twitter zal worden verwijderd (Image credit: Twitter)

Twitter zegt dat het samenwerkt met externe experts om problemen met haatdragende content op het platform op de juiste manier aan te pakken en om complexere problemen beter te begrijpen.

Hoewel het optreden van Twitter misschien wat aan de late kant is, is dit welkom nieuws voor iedereen die online gekwetst is via Twitter. Verzoeken om problematische gebruikers te bannen zijn er vaak genoeg zonder consequenties mee weg genomen. Het is te hopen dat hier nu verandering in komt.

Via Neowin