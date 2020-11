Twitter gaat waarschuwing tonen als je onbetrouwbare tweets een 'like' wil geven

In de wereld van sociale media is het duidelijk dat mensen het slachtoffer worden van nepnieuwsberichten en verkeerde informatie. Tot dit jaar werd er eigenlijk heel weinig gedaan om gevoelige internetsurfers te beschermen tegen misleidende informatie. Dit was totdat de komst van corona-samenzweringstheorieën en ongegronde beweringen van kiezersfraude bij de Amerikaanse verkiezingen Facebook en Twitter dwongen om maatregelen te nemen om verdere verspreiding voorkomen.



Twitter heeft er nu voor gekozen om nog een stap verder te gaan: als je een tweet probeert te 'liken' die al is gemarkeerd vanwege het bevatten van valse of betwiste inhoud, verschijnt er een waarschuwing die de gebruiker aanspoort om officiële nieuwsbronnen te controleren.

Veilige social media

Deze extra stap moet voorkomen dat nepnieuws nog verder verspreid wordt. We zijn er zeker van dat we allemaal familieleden of vrienden hebben die helaas onderdeel zijn geworden van de verspreiding van complottheorieën en ongegronde claims. Met een beetje geluk zullen gebruikers vanwege de waarschuwingen van Twitter in het vervolg twee keer nadenken over hun bronnen.

Het lijkt erop dat de pop-up momenteel geen consistente functie is, omdat deze meestal van toepassing lijkt te zijn op de brontweet en niet op de re-tweets. Overigens moet worden opgemerkt dat deze update nog niet is uitgerold naar mobiele apps, maar momenteel enkel op de browserversie waar te nemen is.

Het lijkt erop dat de functie nog steeds wordt ontwikkeld en aangepast. Algemeen bekende bronnen voor verkeerde informatie (zoals een bepaalde Amerikaanse president) krijgen namelijk vaker zulke waarschuwingsberichten, terwijl ander nepnieuws het advies om officiële bronnen te raadplegen niet krijgt, ondanks dat er wel bij staat dat het om twijfelachtige informatie gaat.

