Black Friday deal: koop de iPhone SE 2020 nu voor minder dan 400 euro

De week van Black Friday 2020 is in volle gang en dat valt te merken ook! Tal van retailers zijn ondertussen al gestart met het live zetten van mooie aanbiedingen, waaronder Coolblue en MediaMarkt. Ook Amazon begint langzaam maar zeker op stoom te geraken.

Bij laatstgenoemde is het altijd de moeite waard om te kijken of er iPhones afgeprijsd zijn. Uit het recente verleden weten we namelijk dat de webshop maar wat graag stunt met de telefoons van het bedrijf uit Cupertino, en dat is dat jaar niet anders. Met name de iPhone SE 2020 steekt er nu al met kop en schouders boven uit.

De iPhone SE 2020 is van zichzelf geen duur toestel, al helemaal niet voor Apple-begrippen. Met een startprijs van 489 euro is het de ideale telefoon voor eenieder die graag snelle hardware, een langdurig updatebeleid, en een compacte vormfactor voor een scherpe prijs wil hebben. De smartphone is nu bij Amazon Duitsland voor slechts €398,69 te koop. De webshop levert zowel in Nederland als België.

iPhone SE 2020 Black Friday deal

In onze iPhone SE 2020 review zijn we erg lovend over de opvolger van de iPhone SE uit 2016. Zo zit het apparaat verpakt in een vormfactor die bij vele gebruikers nog altijd erg geliefd, zeker omdat Touch ID bij menigeen hoger aangeschreven staat dan het nieuwe Face ID. Ook steekt het apparaat niet uit in je broekzak.

Verder is een groot voordeel van de iPhone SE 2020 dat er een A13 Bionic-chipset onder de motorkap zit, dezelfde chipset waar de krachtige iPhone 11-serie gebruik van maakt. Aan power heb je dus geen gebrek.

Een ander voordeel is dat je nog in lengte van dagen verzekerd bent van software-updates. Zijn voorganger, de iPhone SE uit 2016, wordt ook nog tot op de dag van vandaag nog altijd ondersteund met software-updates.

Hieronder vind je de iPhone SE 2020 Black Friday deal terug.