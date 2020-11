Spotify experimenteert met Stories in afspeellijsten

Toen Snapchat voor het eerst met Stories kwam, was dat compleet nieuw voor sociale media. Nu zijn de updates met een foto of video die na een dag verdwijnen een groot succes. Vrijwel alle bekende sociale media hebben deze Stories inmiddels overgenomen. Het lijkt erop dat ook Spotify volgt.

De muziekstreamingdienst heeft aan Engadget bevestigd dat het experimenteert met het aanbieden van Stories bij sommige samengestelde afspeellijsten. Je kunt hierbij door een aantal video's swipen die betrekking hebben op de artiesten in de afspeellijst.

Of deze functie voor gebruikers of voor artiestprofielen wordt uitgerold is nog niet bekend. Voorlopig is Spotify de functie simpelweg aan het testen.

"We voeren bij Spotify routinematig een aantal tests uit om onze gebruikerservaring te verbeteren", zei een woordvoerder van het bedrijf tegen Engadget. "Sommige van die tests zorgen uiteindelijk voor een bredere gebruikerservaring en andere dienen alleen als een belangrijke leerervaring. We hebben op dit moment geen nieuws over toekomstige plannen."

Vertel me een verhaaltje

Spotify experimenteert sinds mei al met Stories. Deze Story-updates verschijnen naast enkele populaire nummers die je op Spotify afspeelt. Dit maal lijkt het om een aparte test te gaan die gericht is op afspeellijsten.

In de afgelopen weken heeft Twitter haar eigen versie van Stories uitgerold, Fleets. Dit zijn de ronde pictogrammen die nu bovenaan de tijdlijn verschijnen zodra je de Twitter-app opent. Het zijn korte updates van de mensen die je volgt.

Facebook en Instagram hebben Stories al gekopieerd toen het populair werd op Snapchat. Nu is het een integraal onderdeel van beide apps (de mogelijkheid om Stories op beide platformen te delen wordt momenteel getest).

Zelfs LinkedIn is hierbij betrokken geraakt. Nu Spotify zijn eigen tests uitvoert, weten we niet zeker of er wel een app gespaard zal blijven van deze specifieke functie, alles van Netflix tot Gmail zou uiteindelijk Stories kunnen introduceren.