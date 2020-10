Spotify laat je nummers opzoeken aan de hand van songteksten

Spotify introduceert een nieuwe feature waarmee luisteraars liedjes kunnen opzoeken aan de hand van songteksten.

In de Spotify-app voor iOS en Android kun je nu een songtekst in de zoekbalk typen. Spotify zal je een lijst geven met mogelijk overeenkomende nummers. Nummers die corresponderen met de songtekst die je typt in de app krijgen een 'Overeenkomst voor songteksten'-tag.

Deze zoekfunctie is een handige functionaliteit voor iedereen die wel eens een nummer in zijn hoofd heeft, maar zich niet kan herinneren hoe het lied heet.

Hoewel de functie misschien nieuw is voor Spotify, heeft Apple Music al sinds 2018 een dergelijke zoekmogelijkheid. Dit is lang niet de enige feature die Spotify heeft afgekeken bij zijn grootste concurrent.

Eerder dit jaar bracht Spotify een functie voor real-time songteksten uit die door Musicxmatch worden geleverd. Als je naar een nummer luistert kun je omhoog swipen, waarna je mee kunt zingen met de tekst op het scherm. Opnieuw was het Apple die deze functie als eerste naar zijn muziekstreamingdienst bracht.

De slag van de streamingdiensten

Hoewel het misschien afkijkt bij Apple Music, is Spotify nog steeds verreweg de meest populaire muziekstreamingdienst. Spotify had in april van dit jaar maar liefst 130 miljoen abonnees, terwijl Apple Music er eind 2019 'slechts' 68 miljoen had.

Met de komst van de nieuwe abonnementendienst Apple One, probeert Apple dat gat in 2021 te dichten door enkele van zijn grootste producten aan te bieden in één pakket. Onder de dienst vallen iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus en Apple's nieuwste dienst: Apple Fitness Plus, die dagelijkse work-outs biedt evenals geavanceerde fitness tracking.