De LG SN8YG is een geweldige plug-and-play soundbar voor mensen die een eenvoudige Dolby Atmos installatie en gebruiksvriendelijke functies zoals Chromecast Audio en Google Assistant willen. De app is daarentegen niet geheel feilloos en het volledige pakket is ietwat beperkt gezien de hoge prijs.

De LG SN8YG maakt deel uit van de talrijke gebruiksvriendelijke Dolby Atmos-soundbars. Wie door de bomen het bos niet meer ziet, gaat hier op zoek naar de meest opvallende boom. De vraag is welke functies LG hier kan aanbieden om zich te onderscheiden van de rest.

Een van de grootste pluspunten schuilt in de feilloze integratie in Google Home dankzij de Google Assistant. Over het geluid zelf kunnen we ook niet klagen want daarvoor is samengewerkt met Meridian Audio. Ondersteuning voor DTS:X, Dolby Atmos én Hi-Res Audio in combinatie met de automatische AI Room Calibration moeten ervoor zorgen dat de LG SN8YG in elke ruimte en bij elke geluidsbron optimaal klinkt.

Het minder goede nieuws is dat je voor dit geld misschien meer verwacht dan een opstelling die bestaat uit de soundbar en een enkele subwoofer. Laat je dus niet misleiden door de ondersteuning van Dolby Atmos, want sommige concurrenten doen het hier beter en soms voor minder geld. Combineer dat met een niet geheel feilloze app en je hebt de twee grootste minpunten van de LG SN8YG op een rijtje staan.

Voor mensen die gewoon een filmisch geluid willen dat middentonen verbetert en een brede soundstage laat horen, is de LG SN8YG 3.1.2 Dolby Atmos Soundbar alleszins een erg degelijke keuze.

Prijs en lanceringsdatum

De LG SN8YG is voor het eerst getoond op CES 2020 in januari. Het duurt vaak even voor producten die daar getoond zijn hun weg vinden naar de Benelux, maar dat is inmiddels gebeurt. Je kan de soundbar vinden bij de meeste retailers in zowel Nederland als België voor een richtprijs van 699 euro.

Design

De LG SN8YG is een strakke soundbar met een laag profiel die onder de meeste TV's zou moeten passen. De sub is duidelijk wat steviger en opvallender in de woonkamer, maar het is ook niet de grootste en meest onhandige subwoofer.

De bovenkant is afgewerkt met geborsteld aluminium en bevat een rij aanraakgevoelige knoppen naast twee plastic roosters voor de naar boven gerichte speakers, terwijl de voorste drivers zijn ondergebracht in een apart zilverkleurig rooster.

Binnenin de soundbar heb je natuurlijk de drie drivers voor de linker-, rechter- en middenkanalen, maar de SN8YG voegt ook twee naar boven gerichte speakers toe. Die twee speakers zijn echter niet heel aanwezig bij de meeste audio.

Wat betreft de aansluitingen krijg je een redelijk pakket bestaande uit één HDMI-In, één HDMI-Out (ARC/eARC), plus optische audio en USB.

De plastic afstandsbediening die bij de geluidsbalk wordt geleverd is eenvoudig, maar wij hebben meestal de app gebruikt voor de bediening. De LED-lampjes vooraan laten je daarnaast duidelijk weten welke geluidsbron gebruikt wordt.

In feite is de enige echte teleurstelling dat de SN8YG slechts een tweedelig systeem is. Als je surround sound wil, moet je op zoek naar extra elementen.

Functies en app

De LG SN8YG is uitgerust met enorm veel functies, maar om die functies te gebruiken, ben je aangewezen op de Wi-Fi Speaker app van LG. En laat dit nu een van de minst favoriete apps zijn die we al gebruikt hebben. Vooral de initiële koppeling verliep allesbehalve vlot en soms duurt het even voor de app de soundbar toont in het overzicht.

De integratie van bluetooth, Google Assistant en de integratie met Google Home zorgen er dan weer voor dat dit een van de meest veelzijdige soundbars op de markt is. Je kan hem zelfs in de Google Home-app integreren in een speakergroep met Google Nest-speakers, iets wat we amper zien bij Google Assistant-producten van andere fabrikanten.

Wat echter iets minder makkelijk te gebruiken is, is de LG Wi-Fi Speaker app die nodig is voor de AI Room Calibration tool. Om deze in te stellen, moet je ervoor zorgen dat de geluidsbalk is ingesteld op de Wi-Fi-modus en vervolgens de app openen op het mobiele apparaat. Hiervoor moet je natuurlijk wel die vervelende initiële set-up kunnen uitvoeren en dat is voor veel gebruikers een terugkerend probleem.

Via de app kun je de instellingen van de geluidsbalk wijzigen van de standaard AI Sound Pro-instelling naar een van de andere presets, en de automatische volumenivellering inschakelen als je problemen ondervindt bij het vinden van het juiste volumeniveau.

Audio

Terwijl sommige soundbars een enorme hoeveelheid bassen bieden of zwaar op de hoge tonen inzetten, gaat de SN8YG eerder naar het midden, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de vocale helderheid en het duidelijker maken van de dialoog. De subwoofer voegt daarentegen een bijna filmisch element toe aan de mix, waardoor de actiescènes dynamisch klinken afhankelijk van het gebruikte audioformaat.

Om de soundbar op de proef te stellen, hebben we enkele Marvel films bekeken op Disney Plus en daar waren de actiescènes prachtig door de bombastische bas uit de subwoofer. Zelfs bij animatieseries als Trollhunters en Wizards op Netflix was de audio tijdens vechtscènes enorm levendig en indrukwekkend.

Natuurlijk leggen we de nadruk op stereogeluid omdat het surroundgeluid een beetje tegenvalt, zeker als je kijkt naar een echt 5.1 of 5.1.2 systeem. Je krijgt nog steeds links-rechts scheiding, maar een stereo sweep zal je laten zien dat de kanalen linksachter en rechtsachter hier gewoonweg niet overtuigend klinken.

Dat is vooral zo als je iets in Dolby Atmos kijkt, waarbij we gewoon niet hetzelfde gevoel van diepte en helderheid krijgen dat we gewend zijn van geluidssystemen op dit prijspunt.

Stream wat muziek van elke Chromecast-compatibele dienst of via Bluetooth, en je zult merken dat de SN8YG een verrassend muzikaal systeem is. Ook hier is de subwoofer een belangrijk element dat vooral tot zijn recht komt bij popmuziek. Vergeet hier ook zeker niet op de Music-modus in te schakelen, aangezien dat een wereld van verschil is.

Hoewel je zou denken dat de AI Sound Pro modus automatisch voor het beste geluid zorgt, is dat meestal niet zo. Wij raden je dus ten zeerste aan om het profiel altijd zelf aan te passen in de app voor het best klinkende geluid.

Zou je de LG SN8YG 3.1.2 Dolby Atmos Soundbar kopen?

Koop hem als...

De ingebouwde audio van je tv niet genoeg is

De LG SN8YG is een solide soundbar die middentonen sterk verbetert, waardoor stemmen enorm helder worden. De diepe bassen van de subwoofer voegen dan weer extra punch toe aan explosies, actiescènes en popmuziek.

Je Dolby Atmos in een enkele speaker set-up wil

Wie niet graag knoeit met kabels en toch Dolby Atmos geluid wil, zit ook goed bij de LG SN8YG. Je heb hier alleen de stroomkabels voor de soundbar en woofer nodig en dan nog een enkele kabel om de soundbar met je tv te verbinden. Je krijgt hier Dolby Atmos in een verrassend compact formaat.

Je Google Assistant in je woonkamer wil

Als je een Google Assistant speaker wil kopen, dan is dat niet meer nodig met de LG SN8YG. Hij heeft niet alleen ingebouwde Google Assistant, maar ook een ingebouwde Chromecast waardoor je hem bijvoorbeeld ook kan toevoegen aan een speakergroep met Google Nest-speakers.

Koop hem niet als...

Je een goede app wil

De initiële set-up via de LG Wi-Fi Speaker app was voor ons erg frustrerend en lastig. De lage score van de app in zowel de Play Store als de App Store zegt ons dat we niet de enige zijn voor wie de app niet naar behoren werkt. Bereid je dus voor op enkele frustraties.

Je een échte Dolby Atmos ervaring wil

Een van de grootste uitdagingen van Dolby Atmos soundbars is dat ze de hoogtekanalen moeten nabootsen met minder kracht. Het resultaat is relatief zwakke naar boven gerichte audio waardoor de filmische Dolby Atmos mix teleurstellend kan zijn.