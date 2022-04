The Witcher seizoen 3: alles wat we tot nu toe weten

Geralt en Ciri keren terug in The Witcher seizoen 3.

The Witcher seizoen 3: belangrijke informatie - Plot is gebaseerd op het boek De Jaren van Verachting

- Alle belangrijke personages keren terug

- De opnames starten binnenkort

- De serie wordt opgenomen in Kroatië, Italië en Slovenië

- Er komen nieuwe populaire personages in beeld

- Twee regisseurs bezigen met de opnames van seizoen 3

Het lijkt erop dat de The Witcher seizoen 3 van de grond gaat komen. De laatste aflevering van de populaire Netflix-serie kwam in december 2021 online, maar het ziet ernaar uit dat het derde seizoen op het punt staat om in productie te gaan.

Waarom denken we dat? Omdat er online veel wordt gespeculeerd dat de opnames van seizoen 3 van The Witcher binnenkort zullen beginnen. Het wordt ook hoog tijd, aangezien we twee jaar moesten wachten op het tweede seizoen van de populaire Netflix-show. Dat is nadat de hoofdrolspeler ons in december 2021 vertelde dat er groen licht was gegeven voor seizoen 3, zonder een vaste startdatum. Dat was echter meer dan drie maanden geleden en er is waarschijnlijk veel werk verricht achter de schermen.

Er doen meer geruchten de ronde. Zo zouden er voor de opnames al nieuwe castleden zijn aangenomen, en er zijn filmlocaties geselecteerd ter voorbereiding op de start van de productie. Alles wijst erop dat het creatieve team van Netflix en The Witcher klaar is om seizoen 3 zo snel mogelijk te produceren.

Hieronder vind je meer informatie over de ontwikkeling van The Witcher, Seizoen 3. We noemen de mogelijke releasedatum, de acteurs, de mogelijke verhaallijn en we denken na over de toekomst van de serie. Als je net begint met het streamen van deze fantasy serie, wil je onze spoiler-vrije review van seizoen 2 lezen, met onze uitgebreide interview met de showrunner en belangrijkste acteurs van The Witcher.

Hieronder vind je spoilers voor The Witcher seizoen 1 en 2, alsook voor de boekenserie van Andrzej Sapkowski.

The Witcher seizoen 3 releasedatum

The Witcher seizoen 3 releasedatum: wat we weten

Hoe zal de relatie tussen Geralt en Ciri zich ontwikkelen in seizoen 3? (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Hopelijk verschijnt The Witcher seizoen 3 sneller dan seizoen 2. The Witcher seizoen 1 verscheen in december 2019 op Netflix, maar het zou nog twee jaar duren (vanwege de pandemie) voordat het vervolg werd uitgebracht.

In december 2021 onthulde showrunner Lauren Schmidt Hissrich dat, hoewel de scripts van seizoen 3 bijna voltooid waren, er op dat moment nog veel werk te doen was.

"Dit is onze laatste week [3 december] in de schrijverskamer", zei Hissrich. “We zijn bijna klaar met de scriptfase, maar het creatieve proces begint nu pas echt. We hebben de scripts, en nu zullen we de regisseurs erbij halen, de acteurs moeten er weer in. Vanaf nu kunnen we dieper ingaan op het verhaal en terugdenken om ervoor te zorgen dat dit het perfecte seizoen wordt."

Vanaf dat moment is er veel werk verzet achter de schermen. Het creatieve team heeft de eerste maanden gezocht naar locaties voor The Witcher seizoen 3.

A post shared by Lauren S. Hissrich | Writer (@laurenhissrich) A photo posted by on

Aanvullend zien we op Witcher fansite Redanian Intelligence, die het vaker bij het juiste eind heeft, dat de opnames in maart 2022 gaan beginnen. De eerste fotografie begint in de Longcross Studios in het Verenigd Koninkrijk.

Kaine Zajaz (Gage) at Longcross Studios doing stunt training and costume fitting for #TheWitcher Season 3 pic.twitter.com/qDLTWXPljiMarch 5, 2022 See more

Redanian Intelligence heeft ook gedeeld dat de opnames van The Witcher seizoen 3 zes maanden in beslag gaan nemen, op locaties in Italië, Kroatië en Slovenië. Als dat het geval is, zijn de opnames gereed in september 2022.

Volgens executive producer Steve Gaub is het team van The Witcher seizoen 3 druk bezig om de locaties in gereedheid te maken voor de opnames. Alle sets worden op locatie gebouw. Alle tekenen wijzen naar spoedige opnames voor het nieuwe seizoen.

Rekening houdend met dit alles en de lange postproductiefase van de serie, zou het ons niet verbazen als we het derde seizoen van de serie op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 kunnen zien. Natuurlijk hebben we het nu graag bij het verkeerde eind. Maar zolang de cast en crew de tijd nemen om seizoen 3 zo goed mogelijk te maken, wachten we graag.

The Witcher seizoen 3 acteurs

The Witcher seizoen 3 acteurs: wie zien we terug?

Yennefer en Fringilla zullen terugkeren in The Witcher seizoen 3. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Je kunt verwachten dat alle hoofdrolspelers van de serie, plus de meeste ondersteunende acteurs, zullen terugkeren:

Henry Cavill als Geralt van Rivia

Freya Allen als Princess Cirilla van Cintra

Anya Chalotra als Yennefer van Vengerberg

Joey Batey als Jaskier

Eamon Farren als Cahir

MyAnna Buring als Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa als Fringilla Vigo

Royce Pierreson als Istredd

Anna Shaffer als Triss Merigold

Mahesh Jadu als Vilgefortz

Tom Canton als Filavandrel

Mecia Simson als Francesca Findabair

Lars Mikkelsen als Stregobor

Terence Maynard als Artorius Vigo

Graham McTavish als Sigismund Dijkstra

Ed Birch als Koning Vizimir van Redania

Chris Fulton als Rience

Aisha Fabienne Ross als Lydia van Bredevoort

Cassie Clare als Philippa Einhart

Wilson Mbomio als Dara

Bart Edwards als Duny/Keizer Emhyr, alias De Witte Vlam van Nilfgaard

De meeste van de bovenstaande personages hebben tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in The Witcher, maar dat wil niet zeggen dat ze in het komende seizoen ook een uitgebreide rol gaan spelen.

Keizer Emhyr is de meest opvallende uit dit rijtje. Zoals de finale van seizoen 2 op schokkende wijze onthulde, is Duny (de ridder die Geralt heeft gered in seizoen 1, en ook de vader van Ciri) niet alleen nog in leven, maar hij is ook de leider van de troepen van Nilfgaard. En hij wil in contact komen met Ciri, zodat hij haar vaardigheden kan gebruiken voor zijn eigen snode plannen.

We verwachten dat we Philippa Einhart meer zullen zien in seizoen 3. In het tweede seizoen was ze maar in een paar scènes aanwezig, maar van wat we weten over haar nieuwe tegenhanger, krijgt ze een grotere rol. Die verwachting geldt ook voor koning Vizimir en Sigismund Dijkstra, waarbij het koninkrijk Redania steeds belangrijker wordt naarmate het verhaal in de romans zich ontvouwt.

Henry Cavill and Kim Bodnia break down the fascinating relationship between Geralt and Vesemir in Season 2 of #TheWitcher... pic.twitter.com/GO97PAtO35February 1, 2022 See more

Andere nieuwkomers in seizoen 2, waaronder Nenneke van Adjoa Andoh, Codringher van Simon Callow, Fenn van Liz Carr, Gage van Kaine Zajaz en Eredin van Sam Hazeldine, keren mogelijk terug. Zodra we hier een officiële bevestiging van ontvangen, voegen we ze toe aan het lijstje hierboven.

Kim Bodnia's Vesemir en andere Witchers, waaronder Coën (Yasen Atour) en Lambert (Paul Bullion) komen misschien niet terug. Dat baseren we op het besluit van Geralt, Yennefer en Ciri om het Kaer Morhen-bolwerk van Witchers te verlaten in de finale van seizoen 2. Tenzij het trio een onverwachte terugkeer maakt, zullen Vesemir en kompanen niet te zien zijn. De Witcher-serie van Netflix wijkt soms enigszins af van de originele boeken, dus zeker weten doen we dit niet.

Tot slot zijn er genoeg personages uit de boeken die we gaan ontmoeten. Maar ook hier: zolang we geen officiële berichten ontvangen, zullen we ze niet in ons lijstje opnemen. volgens Redanian Intelligence zou een populair vrouwelijk personage in Mivia, en een nieuwe schurk die bekend staat als De Professor, een rol gaan spelen in de serie. Redanian Intelligence claimt ook dat Safiyya Ingar (Summer of Rockets, Faith) aangenomen is om een rol te spelen in de serie, maar dezelfde website zou ook een auditietape in handen hebben van Howard Corlett (Outlander), die de rol van Applegatt zou spelen, een koninklijke Aedirn boodschapper.

The Witcher seizoen 3 plot

The Witcher seizoen 3 plot: Waar gaat het verhaal over?

Geralt krijgt veel te verduren in The Witcher seizoen 3. (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Hieronder vind je veel spoilers uit The Witcher boeken en televisieserie.

Er is weinig bekend over het verhaal van seizoen 3, maar we hebben wel een idee waar het heen zal gaan. De serie is immers gebaseerd op de boeken van Sapkowski, maar we luisteren ook naar wat Hissrich en de cast van de show hebben gezegd.

Hissrich vertelde exclusief aan TechRadar dat seizoen 3 gebaseerd zal zijn op de tweede hoofdroman in The Witcher-saga, namelijk De Jaren van Verachting (The Time of Contempt). "Ik ben echt heel blij met hoe seizoen 3 vorm krijgt", vertelde Hissrich ons. "Omdat het is gebaseerd op mijn favoriete boek in de saga, De Jaren van Verachting en ik heb het gevoel dat seizoen 1 en 2 de basis hebben gelegd voor alles wat er gaat gebeuren."

In haar interview met Collider vertelde Hissrich ook dat ze het liefst zo dicht mogelijk bij het bronmateriaal blijft. “Ik heb niet de behoefte om ons verhaal verder te laten gaan dan waar de boeken heen gaan. Ik denk dat Andrzej een duidelijk doel voor ogen had. Dat avontuur gaat verder, want sinds we met de serie zijn begonnen, heeft hij meer boeken uitgebracht. We zullen moeten zien hoe dat erin past."

Het klinkt alsof seizoen 3 ook plotpunten uit andere boeken in de serie zal bevatten. In hetzelfde Collider-interview bevestigde Hissrich dat een "groot plot uit Het Bloed van de Elfen", de eerste roman in The Witcher-saga, deel zal uitmaken van het verhaal van het derde seizoen.

“Mysteries require research.” At https://t.co/funIjosqy0, Istredd is your guide to a whole Continent of #TheWitcher secrets. Lose yourself in the interactive map and vast library now. pic.twitter.com/6QhrIqQLUYJanuary 10, 2022 See more

Er zijn slechts twee belangrijke Het Bloed van de Elfen-verhaallijnen die niet zijn verwerkt in seizoen 2. De eerste betreft de Scoia'tael, een groep niet-menselijke guerrilla's die vechten voor Nilfgaard en het dwergencontingent van Geralt, Ciri, Triss en Yarpen Zigrin aanvallen. Hissrich heeft (op Polygon) bevestigd dat de Scoia'tael deel zal uitmaken van seizoen 3, dus we verwachten flinke problemen voor Geralt en zijn metgezellen.

De tweede verhaallijn is echter veel belangrijker. Het gaat over Geralt die Ciri vertelt over de rozen van Aelirenn, een elf die de laatste groep elfenjongeren leidde tegen een binnenvallend menselijk leger. De troepen van Aelirenn werden afgeslacht door hun vijanden en aangezien alleen jonge elven nakomelingen kunnen produceren, leidde de ondergang van Aelirenns troepen tot het langzame uitsterven van de elven. Deze specifieke verhaallijn is terug te voeren op Francesca en haar vermoorde elfenbaby in seizoen 2.

Wat de uitspraken van Hissrich betreft, lichtte ze een tipje van de sluier op om meer actie te tonen in seizoen 3 en dat de serie in een kortere tijdspanne zal plaatsvinden. Dat is een welkome onthulling, aangezien de tijdsprongen in het eerste seizoen voor de nodige kritieken zorgde.

Welk pakkende melodietje zal Jaskier voor ons hebben in The Witcher seizoen 3? (Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Ze vertelde The Wrap : "Er is heel veel actie, er zijn heel veel dingen die je zullen verbazen als je ze ziet. Dat laten we echt leidend zijn bij het vertellen van onze verhalen. Seizoen 3, bijvoorbeeld, speelt zich af in een heel, heel klein tijdsbestek. Er gaat niet veel tijd voorbij, want dat hoeft ook niet.”

Wat de cast betreft, wil hoofdrolspeler Henry Cavill dat de show de romans van Sapkowski beter volgt dan voorheen. Tijdens The Witcher Unlocked , een teaseraflevering na het tweede seizoen, vertelde Cavill: “Ik ben een grote fan van de boeken en blijf er loyaal aan, ik wil graag dat het verhaal wordt verteld zonder al te veel afleidingen of bijzaken die de wateren vertroebelen.”

We kunnen dus minder afleidingen verwachten in seizoen 3. Of niet? Volgens Newsweek, vertelde Jaskier (Joey Batey): "Er zullen zeker plotlijnen zijn die afwijken van de boeken, dus we moeten die verhaallijnen niet te strikt volgen... we vertrouwen de boeken natuurlijk volledig, maar er is net zoveel vertrouwen in Lauren." We zullen moeten afwachten of Cavill dan zijn wens krijgt.

Anya Chalotra, die Yennefer speelt, wil dat seizoen 3 meer laat zien van de moederlijke relatie tussen haar personage en Ciri. Pratend met Glamour , zei Chalotra: “[Ik wil] alles zien wat er gebeurt in het boek waarin ze een moeder-dochterrelatie met Ciri krijgt. Ze komt ook een beetje tot rust, wanneer ze beseft dat ze genoeg is.”

Tot slot heeft Reddit inhoud van Hissrich samengesteld (gebaseerd op enkele Twitter-antwoorden op haar volgers) over bepaalde seizoen 3-karakterontwikkelingen. Je kunt er hier over lezen, maar wees gewaarschuwd, ze onthullen nieuwe locaties en de ontwikkeling van specifieke personages in seizoen 3. We raden je aan niet op de link te klikken als je zonder voorkennis het derde seizoen van The Witcher wil bekijken.

The Witcher seizoen 3 trailer

The Witcher seizoen 3 trailer: is er een?

Verwacht meer beelden als deze van Geralt in The Witcher seizoen 3. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Nee, en dat zal nog lang niet gebeuren. Zodra er een is uitgebracht, werken we dit onderdeel bij.

The Witcher seizoen 3: de toekomst

The Witcher seizoen 3: wat zal de toekomst ons brengen?

The Witcher: Blood Origin gaat vooraf aan The Witcher seizoen 3. (Image credit: Netflix)

Netflix heeft The Witcher nog niet verlengd voor een vierde seizoen, maar het zou ons verbazen als er geen groen licht is voor een nieuwe aflevering. Aan Collider vertrouwde Hissrich toe dat ze een plan heeft uitgewerkt voor zeven seizoenen, maar dat plan is afhankelijk van de voortzetting van de serie.

Cavill heeft ook kenbaar gemaakt om aan deze zeven seizoenen mee te werken, zoals hij deelde aan The Hollywood Reporter (THR). Hij is namelijk “volledig toegewijd” aan Hissrichs visie. Freya Allen, die de rol van Ciri speelt, heeft ook aan The Radio Times gemeld dat ze het verhaal van Ciri wil voltooien in de serie, maar dat ze geen onderdeel wil zijn aan de nevenprojecten.

Over spin-offs gesproken, er zijn een aantal nieuwe series in de maak voor Netflix’s Witcher-Verse.

De eerste is The Witcher: Blood Origin prequel series. De serie speelt zich 1200 jaar voor Netflix' belangrijkste Witcher-serie af en zal draaien om de creatie van de eerste Witcher. De serie zal ook de gebeurtenissen volgen die voorafgaan aan en tijdens de Conjunction of the Spheres, de ramp die resulteert in de botsing van meerdere universa en hun menselijke, elven en monsterlijke rassen. Blood Origin moet ergens in 2022 verschijnen.

Andere spin-offproducties van Witcher die momenteel in ontwikkeling zijn, zijn een gezinsvriendelijke animatieserie en een tweede anime-film, die werden aangekondigd tijdens het Netflix Tudum-evenement in september 2021. Geen van beide projecten heeft nog een concrete releasedatum gekregen.