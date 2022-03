‘Opnames van The Witcher seizoen 3 beginnen bijna’

Productie van The Witcher seizoen 3 lijkt bijna te beginnen, als we een nieuw bericht en de sociale media van castleden mogen geloven.

Het tweede seizoen van de Netflix-hit verscheen in december van 2021, en het lijkt erop dat binnenkort het filmen voor het derde deel start in Slovenië. Tenminste, dat claimt de website Redanian Intelligence. Aangezien hoofdrolspeler Henry Cavill op dit moment op locatie is in het land, lijkt het gerucht enigszins te kloppen.

We weten al een tijdje dat de eerste fotografie zou starten in het begin van 2022. Dat heeft showrunner Lauren Schmidt Hissrich bevestigd in een interview met TechRadar. Daar vertelde ze ook dat de scripts voor het volgende seizoen bijna klaar zijn. Ondertussen zijn Hissrich en andere bekende leden van de crew gespot bij het scouten van nieuwe locaties in januari.

Redanian Intelligence claimt dat het merendeel van de cast inmiddels in het noorden van Slovenië is. Zowel Cavill (Geralt of Rivia) en Freya Allen (Ciri) zijn door de lokale bevolking gezien. Cavill heeft sindsdien op Instagram vermeld dat hij herenigd is met Hector (het nieuwe paard van Geralt) en stuntman Laszlo Juhasz. Het lijkt erop dat de eerste opnames binnenkort gaan beginnen.

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) A photo posted by on

Het bericht van Redanian Intelligence suggereert dat het derde seizoen op verschillende locaties wordt opgenomen, waaronder Karnjska Gora en Postojna. Een fanaccount van de serie heeft op Twitter gedeeld dat Kasteel Predjama, die in de buurt van Postojna ligt, op dinsdag 5 april is gesloten. Wellicht is dit een opnamedag voor The Witcher, al is dat niet te verifiëren.

Analyse: komt het nieuwe seizoen nog in 2022?

(Image credit: Jay Maidment/Netflix)

We verwachten van niet. Het filmen van de eerste twee seizoenen duurde vrij lang, en dat zal hier niet anders zijn.

The Witcher seizoen 1 duurde zeven maanden om op te nemen. Mede door de coronapandemie was er nog meer tijd nodig voor seizoen 2. Daarna is er nog een lange post-productiefase waarin alles wordt gemonteerd, voorzien van VFX en afgerond.

Verwacht niet dat The Witcher seizoen 3 op Netflix staat voor het begin van 2023, en dat is optimistisch bekeken. Het zou ons niet verrassen als we de eerste afleveringen pas halverwege 2023 zien.

Wij hebben ons vermaakt met het tweede seizoen van de serie, maar de meningen van fans zijn verdeeld. Hopelijk kan wat van dat vertrouwen worden teruggewonnen bij het nieuwste hoofdstuk.