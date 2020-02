Huawei P40 Lite officieel aangekondigd, rest van de reeks laat op zich wachten

The brand new Huawei P40 Lite

Huawei heeft dan wel net trots zijn nieuwe vouwbare Mate Xs en MatePad Pro 5G onthuld, maar het bedrijf heeft nu heel stilletjes het eerste lid van zijn aanstaande P40-familie afzonderlijk geïntroduceerd.

De Huawei P40 Lite is het eerste lid van die serie en het is momenteel bevestigd dat hij naar Spanje komt. Hij zal waarschijnlijk ook naar andere Europese landen komen, maar we weten niet precies wanneer hij in Nederland en België verwacht mag worden.

Huawei's andere P40-smartphones pas op 26 maart uit de doeken gedaan worden in Parijs. Daar werden vorig jaar ook de P30-toestellen onthuld.

Dit weten we al over de Huawei P40

Zoals bij alle recente Huawei-toestellen zijn er geen Google-diensten aan boord. Dat betekent dat je geen toegang hebt tot apps zoals Gmail, YouTube of de Google Play Store. Je kan wel alternatieve apps downloaden via Huawei AppGallery of via sideloading.

Ondanks dat, draait hij op een versie van Android 10 met Huawei's eigen EMUI 10 software erbovenop.

Er is een 6,4 inch Full HD+ LCD-display aanwezig op de Huawei P40 Lite, en hij wordt aangedreven door een Kirin 810 chipset die is gemaakt door het bedrijf zelf. Dat is niet zijn topklasse processor, maar hij zou krachtig genoeg moeten zijn voor alledaagse taken.

De smartphone wordt ook geleverd met 6GB RAM, 128GB opslag en een microSD-kaartslot voor maximaal 256GB extra ruimte. Er is een 4.200mAh-batterij die de smartphone van stroom voorziet en hij ondersteunt daarbij nog snelladen.

Wat de camera betreft, zal de P40 Lite je geen fenomenale ervaring geven zoals het vlaggenschipgamma. Hij is uitgerust met een 48MP-hoofdsensor in combinatie met een 8MP-groothoekcamera, een macrolens en een dieptesensor. Op de voorkant van de telefoon zien we een 16MP-selfiecamera.

De P40 Lite zal op 2 maart in Spanje besteld kunnen worden en verschijnt op 7 maart in de winkel. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer hij naar andere landen zal komen.

Hij kost €299 in Spanje, maar een prijs voor andere markten moet ook nog worden bevestigd. We weten niet precies waar de smartphone nog te koop zal zijn, maar gezien de beschikbaarheid van andere nieuwe Huawei-producten, verwachten we dat hij wel naar de Benelux komt.

Via GSMArena