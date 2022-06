Start Call of Duty: Modern Warfare 2-bèta mogelijk gelekt door Amazon

Activision heeft nog geen officiële stardatum voor de open bèta van Call of Duty: Modern Warfare 2 genoemd, maar een vermelding van de game in de Amerikaanse Amazon-webshop wijst naar augustus.

Tom Henderson (opens in new tab) is degene die op de VS-versie van Amazon de volgende tekst zag staan bij de Modern Warfare 2-game: "Pre-order Call of Duty: Modern Warfare II voor een platform vóór 15 augustus 2022 om toegang te krijgen tot de Call of Duty: Modern Warfare Open Beta."

It looks like Amazon has hinted that the #ModernWarfare2 BETA will start around August 15th. pic.twitter.com/ghqWb6kZ9DJune 14, 2022 See more

Activision zelf heeft zoals gezegd nog niets laten weten over een startdatum, waardoor we ook niet zeker weten of 15 augustus klopt. De deadline voor de pre-order lijkt er wel op te wijzen dat de bèta ergens rond 15 augustus beschikbaar komt.

Augustus voelt wel een tikje vroeg aan, want september was eerder de maand waarin we pas aan de slag mochten met de bèta van Modern Warfare (2019) en Vanguard (2021).

In de trailer van 8 juni valt te zien dat iedereen die een pre-order plaatst toegang krijgt tot de open bèta. Verder krijgt niet iedereen even vroeg toegang tot de bèta. PlayStation 5-gebruikers kunnen iets eerder genieten van de vroege versie.

Call of Duty: Modern Warfare 2 staat gepland voor 28 oktober 2022. De game verschijnt onder meer op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, en pc.

Analyse: een drukke tijd voor CoD

Call of Duty: Modern Warfare 2 is twee keer kort achter elkaar in het nieuws gekomen met twee nieuwe trailers. Een stukje officiële informatie was dan ook meer dan welkom, aangezien er in de weken daarvoor veel geruchten rondgingen over de game.

Nu de eerste details van Modern Warfare 2 op straat liggen, voelt het alsof we volle kracht vooruit op de release in oktober afgaan.

Hoewel we nog niet de exacte data hebben, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat een bèta nog lang op zich laat wachten. Mocht er officieel nieuws hierover naar buiten komen, dan lees je het op TechRadar.