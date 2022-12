Star Wars Jedi: Survivor trailer: de Force is sterk aanwezig

Het is weer bijna tijd om het sterrenstelsel te gaan verkennen, want Star Wars Jedi: Survivor komt eraan. We hoeven niet lang meer te wachten, want de releasedatum is 17 maart 2023.

Het is inmiddels alweer meer dan drie jaar geleden dat Star Wars Jedi: Fallen Order uitkwam. We hebben in de tussentijd wel genoeg Star Wars gekregen via alle series die Disney in de tussentijd heeft uitgebracht. Misschien hebben we onderhand eigenlijk een beetje te veel Star Wars gehad, maar van Star Wars Jedi: Survivor worden we toch weer enthousiast.

Bij The Game Awards 2022 werd een trailer voor de game vertoont die vol zat met actie en hints naar het verhaal van dit vervolg. De Jedi Order is weg en we weten niet meer wie we kunnen vertrouwen, dus wat kunnen we verwachten in deze nieuwe game?

We weten dat Survivor het verhaal van Fallen Order voortzet, maar verder weten we nog vrij weinig over wat er gaat gebeuren. De trailer leidt ons door woestijnen, ruimteschepen en bossen en laat dus zien dat we nog meer fantastische locaties gaan bezoeken in Survivor.

Eén ding is zeker: de uitdagende gevechtsstijl blijft hetzelfde. De succesvolle combinatie tussen soulsborne- en RPG-elementen staat nog steeds centraal in deze game. Dat is maar goed ook, want dat was juist voor veel spelers een hoogtepunt.

De gevechten in de trailer zien er dynamisch en spannend uit. Het lijkt erop dat we nu echt als een volwaardige Jedi gaan spelen.

Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor om met Cal Kestis en zijn lightsabers tegen bekende en nieuwe vijanden te vechten. Ook al lijkt bijna elke vijand in de trailer minstens twee keer zo groot te zijn als Cal, dus dat belooft nog wat.