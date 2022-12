Star Wars Jedi: Survivor releasedatum gelekt via Steam-pagina

Star Wars fans en gamers wachten inmiddels al drie jaar lang met smart op het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order dat in 2023 uit hoort te komen.

Tijdens de Star Wars Celebration in mei werd voor het eerst officieel onthuld dat het vervolg midden in de productiefase zat. Inmiddels is het ook bevestigd dat we Star Wars Jedi: Fallen Order tijdens The Game Awards 2022 (opens in new tab) gaan zien. EA liet als uitgever van de game maandag weten in een tweet dat het bedrijf van plan was om fans tijdens de award show een eerste blik te geven op de gameplay voor het vervolg op Fallen Order uit 2019.

Het duurde niet bepaald lang na die tweet voordat er ineens gelekte nieuwe informatie van de Steam-pagina van de game online verscheen. Die informatie suggereert dat we het nieuwe Jedi-avontuur misschien eerder zien dan verwacht. De gelekte productpagina op Steam lijkt namelijk een releasedatum in maart 2023 te bevestigen.

(Image credit: Twitter: @Wario64)

Naast de releasedatum was er op de gelekte productpagina ook preo-order-informatie en een synopsis te vinden. Die informatie hint naar nieuwe Force-krachten, nieuwe planeten en grotere gebieden om te ontdekken.

De synopsis is nog niet officieel bevestigd, maar er zit wel een duistere waarschuwing in over het gevaar van "duistere tijden die eraan komen". Misschien komt de protagonist Cal Kestis in het vervolg tegenover krachtigere Sith-personages te staan en eventueel zien we zelfs de Emperor verschijnen in Jedi: Survivor.

(Image credit: Twitter: @Wario64)

Natuurlijk is inmiddels al het "bewijs" op de Star Wars Jedi: Survivor-productpagina verwijderd nadat het lek ontdekt was. Nu staat er bij de releasedatum voor Survivor op Steam simpelweg: "Binnenkort verwacht".

Star Wars-fans werden aangenaam verrast door de release van Fallen Order in 2019. Ontwikkelaar Respawn Entertainment vond een goed gebalanceerde gameplay-stijl met elementen van Soulsborne-games, Metroidvania-games en RPG's. Star Wars Jedi: Fallen Order speelde zich af in het bekende Star Wars-universum, maar vormde een nieuwe ervaring voor Star Wars-fans en heeft de basis gelegd voor een nieuwe Star Wars-reeks die hopelijk sterk wordt vervolgd in Jedi: Survivor.

Als de gelekte informatie over de releasedatum van Jedi: Survivor klopt, dan hoeven fans niet lang meer te wachten om te zien of het vervolg aan de verwachtingen voldoet.

Helaas is het wel al bevestigd dat de console-versie van de game alleen op de next-gen consoles wordt uitgebracht. Als je dus nog steeds gebruik maakt van een PS4 of Xbox One, dan heb je helaas een upgrade nodig om de game te kunnen spelen of je moet over kunnen schakelen op een pc die krachtig genoeg is.