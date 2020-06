Spotify app toont binnenkort mogelijk muziekvideo's

Spotify heeft al eerder wat kleine stukjes video geïmplementeerd in haar app, maar het is op dit moment nauwelijks een integraal onderdeel van de dienst te noemen. Dat zou wel eens kunnen veranderen, zo valt te zien in de code die in de huidige versie van de mobiele app verborgen zit.

Zoals getoond door de hidden features-onthuller Jane Wong op Twitter, experimenteren de technici van Spotify met een nieuwe Video-tab op het now playing scherm, wat naast de Album Art en Canvas-tabbladen te bekijken moet zijn.

Er is echter nog niets te zien - alleen een bericht dat leest: "Bedankt voor je interesse in video. We zijn nog steeds aan het onderzoeken wat er hier kan gebeuren." Muziekvideo's lijken de voor de hand liggende keuze.

Voor iedereen die niet bekend is met Canvas: het toont korte looping animaties van de artiest voor geselecteerde nummers. Het is meer een visueel kunstje dan een echte muziekvideo en in de huidige apps krijg je het te zien (als het niet automatisch begint af te spelen) door te tikken op de albumillustratie.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdVJune 20, 2020

De eenvoudige vergelijking is hier te maken met Google's YouTube Music, dat muziekvideo's vrijwel altijd toont. Je kunt schakelen tussen video en audio voor tracks die video's hebben met één tik.

YouTube is al jaren een fantastische muziekbron, lang voordat YouTube Music werd gelanceerd. Naast het feit dat er zo'n beetje alle muziekvideo's van de afgelopen jaren zijn, heeft Google's platform voor het delen van video's ook een heleboel zeldzame audio, live-opnamen en muziek die door fans is geüpload.

Nu lijkt het erop dat Spotify graag mee wil doen in de wereld van muziekvideo's. Het moet waarschijnlijk YouTube aftappen om toegang te krijgen tot de video's, wat een probleem zou kunnen opleveren; alhoewel YouTube het meestal oké vindt dat video's ingevoegd worden, houdt het hier doorgaans zelf meer views (en dus geld) aan over.

Tot nu toe heeft Spotify nog niets officieels gezegd over de geteste functie. Bovendien is het nog verre van zeker dat de functie er ook echt komt; het zou ook met een domper kunnen aflopen, nog voordat het gebruikers bereikt.

Via 9to5Google