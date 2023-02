Sony onthult goedkopere noise-cancelling koptelefoon met chip van WH-1000XM5

Sony heeft zijn nieuwe WH-CH720N koptelefoon onthuld en bevestigt daarmee eerdere lekken die aangaven dat het nieuwe model belangrijke functies zou delen met de WH-1000XM5 koptelefoon.

De WH-CH720N is een directe opvolger van de Sony WH-CH710N, bevat Bluetooth 5.2 en Multipoint connectiviteit, waardoor je meer dan één apparaat tegelijk kunt koppelen. De WH-CH720N beschikt verder over spraakbediening.

De koptelefoon zal verkrijgbaar zijn in maart 2023 in vier kleuren (zwart, blauw, wit en beige) voor 150 euro. Ondanks het betaalbare prijskaartje beschikt het nieuwe model over dezelfde V1 Integrated Processor als de Sony WH-1000XM5 koptelefoon en Sony WF-1000XM4 oordopjes.

De V1-chip is de sleutel tot de toonaangevende noise-cancelling en DSEE-upscaling op de WH-1000XM5, die ervoor moet zorgen dat de nieuwe WH-CH720N het beter doet dan andere koptelefoons in het middensegment. De batterij zou daarnaast 35 uur meegaan met noise-cancelling ingeschakeld.

Met een gewicht van 192 gram is de WH-CH720N volgens Sony de lichtste draadloze hoofdtelefoon met ANC tot nu toe. De WH-CH720N heeft twee microfoons in elke oorschelp die in combinatie met Sony's Dual Noise Sensor-algoritmes worden gebruikt om omgevingsgeluid te blokkeren. Er zijn daarom 20 niveaus noise-cancelling die je kan instellen in de bijbehorende app. Er is vervolgens een Adaptive Sound Control-functie om verschillende noise-cancelling profielen voor verschillende locaties of activiteiten in te stellen.

De WH-CH720N is gelanceerd naast een nieuw instapmodel, de Sony WH-CH520, die geen ANC heeft maar wel Bluetooth 5.2, Multipoint en DSEE-upscaling. Die krijgt een adviesprijs van 70 euro en is eveneens vanaf maart 2023 beschikbaar.

(Image credit: Sony)

Sony valt aan in het middensegment

De lekken van vorige week lieten ons hopen dat de specs voor de CH720N's zouden kloppen en we zijn blij dat die ook echt kloppen. We waren erg enthousiast over de Sony WH-CH710N van vorig jaar, maar de middelmatige ruisonderdrukking maakte het moeilijk om hem aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar een koptelefoon met noise-cancelling.

De toevoeging van de V1 Integrated Processor zorgt er hopelijk voor dat dit probleem wordt aangepakt en maakt het waarschijnlijk de te kloppen hoofdtelefoon in deze prijsklasse.

Met een prijskaartje van minder dan 150 euro zou de vraag voor Sony nu kunnen zijn hoeveel potentiële klanten ze zullen weglokken van de Sony WH-1000XM3 en WH-1000XM4.