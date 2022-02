Sony gelooft dat Bungie-games geschikt zijn als films

Sony heeft recent aangekondigd dat het bedrijf van plan is om Bungie, de maker van onder andere Destiny 2, over te nemen voor 3,6 miljard dollar. Sony suggereert dat de aankoop niet alleen over games gaat.

Aan het einde van de winstbespreking van het derde kwartaal werd Sony CFO Hiroki totoki gevraagd welke voordelen voor beide bedrijven hij ziet in de overname van Bungie (via IGN).

Qua voordelen voor Sony, benoemt Totoki de mogelijkheid om titels van Bungie op meerdere platformen uit te brengen: “We kunnen veel van ze leren.”

De voordelen van Bungie zijn, aldus Sony, de mogelijkheid om personeel te behouden of nieuw personeel aan te trekken. Daarnaast vertelt Totoki dat Sony een multimediabedrijf is, wat van waarde kan zijn voor Bungie.

“Het gaat niet alleen om gaming”, vertelt Totoki. “Ook over het multifunctionele gebruik van titels en merchandising. Een game kan bijvoorbeeld worden gebruikt als bronmateriaal voor een film.”

“Bungie wil hun titels op een multidimensionale manier inzetten”, voegt Totoki toe. “We geloven dat we ze daarin kunnen helpen. We hebben Sony Pictures en Sony Music, Bungie kan gebruik maken van deze platformen om hun titels te laten groeien.”

Analyse: geen grote verrassing

De woorden van Totoki zullen voor velen niet verrassend zijn. In een blogpost vertelt Sony dat Bungie het duidelijk heeft gemaakt dat het bedrijf verder wil kijken dan alleen games. Het bedrijf schrijft: “Vandaag begint Bungie aan onze reis om een globaal multimediabedrijf te worden.”

Daarnaast meldde Bungie dat Sony de partner is waarmee ze de ondersteuning krijgen om nieuwe vormen van entertainment te ontwikkelen: “Samen kunnen we onze droom delen over het maken van iconische reeksen die vrienden over de hele wereld verenigen over meerdere platformen.”

Voor Sony is dit geen onbekend terrein. Ze hebben al enkele games gebruikt voor films en series, zoals de aankomende Uncharted-film en de serie over The Last of Us. Er zit potentie in deze partnerschap.